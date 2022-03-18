نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 الشغال لمعرفُة معدلات القبول الموازي من وزارة التربية والتعليم العراقية PDF في المقال التالي
رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 الشغال لمعرفُة معدلات القبول الموازي من وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها الان بعد ان أعلن عنها وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية رسمياً بعد الانتهاء رسمياً من الانتهاء من أعمال رفع نتائج القبول الموازي وطرحها على شبكات الإنترنت على نحو نوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022
أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية نتائج القبول الموازي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعد الإعلان عن قبول نحو 21 ألف طالب وطالبة في جميع الجامعات العراقية حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على انتهاء عمليات رصد ومراجعة طلبات المتقدمين على القبول الموازي والانتهاء ايضاً من عمليات إعلان تلك النتائج رسمياً على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الامر الذي تسبب عليه ارتفاع معدلات البحث على جوجل للأجراء الاستعلام عن تلك النتائج على نحو الكتروني نستعرضها الان ونتابعها مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
ننقل نتابع مع حضراتكم طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو الكتروني جاء بالشكل التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بواسطة تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني
- النقر على خانة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على شكل ملفات pdf
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.
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