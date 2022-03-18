سعر ومواصفات هاتف Honor Magic 4 Pro وأهم مميزاته

أعلنت شركة Honor الشهيرة المتخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الحديثة عن طرح هاتف جديد ضمن فعاليات MWC 2022، ويأتي الهاتف بإمكانيات فريدة ومزيج من التقنيات الحديثة، وفيما يلي نذكر سعر ومواصفات هاتف Honor Magic 4 pro الجديد.

مميزات هاتف Honor Magic 4 pro الجديد

اجمع مستخدمين هاتف honor magic 4 pro على دعم الهاتف للمميزات التالية وذلك بعد تجربة استخدامه لمدة ليست بالقصيرة:

يعمل الهاتف بنظام أند رويد ١٢.

يدعم الهاتف المكالمات الخاصة.

يدعم الهاتف إمكانية تركيب شريحة خاصة لحفظ البيانات الشخصية بسرية تامة.

إمكانية تشغيل شريحتين اتصال معا.

يدعم الهاتف إمكانية مقاومة الماء بتقنية IP68.

وجود منفذ خاص بسماعات الأذن بسعة ٣,٥مللي.

سماعات الهاتف تعمل بخاصية الاستريو.

يدعم الهاتف تشغيل الألعاب الثقيلة.

إمكانية التعرف على بصمة الوجه وذلك بتقنية 3D face.

تشغيل خاصية UWB وخاصية NFC.

إمكانية تشغيل خاصية الجي بي اس المزدوج.

يدعم الهاتف تشغيل WIFI 6.

مواصفات هاتف Honor Magic 4 Pro الجديد

تم الإفصاح عن طرح هاتف جديد من سلسلة هواتف شركة هونر تحت اسم Honor Magic 4 pro في الأسواق الأوروبية لأول مرة وذلك بالمواصفات التالية:

يدعم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية بدقة (٥٠ ميجا بكسل للأولى التي تعتبر الكاميرا الرئيسية و ٥٠ ميجا بكسل للثانية التي تعتبر الكاميرا الواسعة للهاتف و ٨ ميجا بكسل لكاميرا التقريب)، أما عن الكاميرا الأمامية للهاتف فتأتي بدقة ١٢ ميجا بكسل ولا تدعم مستشعر 3D

بطارية الهاتف ذو سعة ٤٨٠٠مللي أمبير، ولا يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي ولكن يدعم الشحن السريع بسرعة ٦٦وات، أما عن الشحن العكسي للهاتف فيأتي بسرعة ٥ وات.

شاشة الهاتف تدعم التحديث ل ١٢٠ هرتز مع احتوائها على مستشعر بصمة متواجد أسفل الشاشة الأمامية.

معالج تشغيل الهاتف من توع سناب دراجون جين ١، ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية رام بسعة ١٢جيجا بايت، مع ذاكرة تخرين بسعة ٥١٢جيجا بايت.

سعر هاتف Honor Magic 4 Pro

سيتم طرح الهاتف خلال الأسابيع المقبلة في الأسواق الأوروبية بسعر يبدأ من 1,099 يورو مع وجود تفاوت بسيط في السعر من منفذ بيع لأخر.