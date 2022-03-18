رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق الآن يتصدر محركات البحث من قبل الآف الطلاب وأولياء الأمور للاطمئنان على نتائج الاختبارات التي قاموا بها مؤخرا أبنائهم وقد حان موعد اقتراب الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة عقب الانتهاء من كتابة أعمال الكنترول من تصحيح الدرجات ورصدها ثم رفعها إلى الجهات المسؤولة واعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم العراقي لذلك يبحث الطلاب عن رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 والذي أطلقته وزارة التعليم بالعراق من خلاله يحصل الطلاب علي نتائجهم بكل سهولة من خلال الهواتف أو الحاسوب المنزلي.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2022 بالعراق

والجدير بالذكر مازال و حتى الآن وزارة التربية والتعليم العراقية تستمر في عمليات انتهاء التصحيح للامتحانات التي اجريت مؤخرا من قبل الطلاب في نهاية العام الدراسي و المقرر اعتمادها من قبل الوزارة و يأتي اعتماد النتيجة بالتزامن مع الأحداث التي تمر بها البلاد من انتشار جائحه فيرس كرونا المستجد والذي قد اجتاح جميع بلاد العالم بداية من العام الماضي 2020 وعلى ضوء هذه الأحداث و قد قررت وزارة التعليم وضع خطة للتعليم عن بعد وأيضا قررت عقب انتهاء الطلاب من الامتحانات أطلاق رابط يتم رفع النتائج عليه عبر شبكة الأنترنت لكي يتمكنوا الطلاب من الحصول علي نتائجهم دون تعب ولا الحاجة للذهاب إلى المدارس حتى لا يحدث تكدس وزحام مما يؤدي إلى انتشار هذا المرض.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط بالعراق

يدخل الطالب أولي الأمر على الرابط الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية.

حتى يتم التسجيل للدخول بطريقة صحيحة يجب كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ادخل رقم الهوية الوطنية.

اكتب رقم الامتحاني.

ثم الضغط على نتائج الثالث متوسط.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة من قبل الموقع بالشكل الصحيح مع التأكيد عليها.

في النهاية قم بالضغط أيقونة الحصول على النتيجة مباشرة ثم انتظر رؤية النتيجة سوف تظهر على الفور.

بذالك نكون وصلنا إلى نهاية هذا المقال وسوف نتواصل معكم عبر عمليات البحث على حوجل من اجل التعرف والاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول بالعراق حيث يكثر البحث عليها من الطلاب املأ في انتظار أعلان النتيجة عقب اعتمادها ثم ظهورها على الموقع الرسمي لوزارة التربية و التعليم العراقية.