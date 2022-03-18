بريطانيا تلغى رخصة البث الخاصة بقناة روسيا اليوم

جدة - نرمين السيد - وذكرت "أوفكوم"، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى، أن قرارها يأتى بناء على اعتبار أن الجهة المرخَّص لها "ANO TV Novosti" غير لائقة أو ملائمة لحمل رخصة بث فى المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تأتى بعدما فتحت الهيئة "29 تحقيقا فى الحياد الواجب لقناة روسيا اليوم وتغطيتها للأحداث الجارية" فيما يرتبط بالعمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وأضاف البيان: "نعتبر أن حجم وربما خطورة طبيعة القضايا التى أثيرت بشأن القناة خلال فترة قصيرة كتلك مثار قلق كبير - خاصة بالنظر إلى تاريخ روسيا اليوم مع الذى شهد تغريمها بـ200 ألف جنيه استرلينى لانتهاكات للحياد الواجب".

فيما أوضح البيان أن "أوفكوم" فتحت تحقيقا منفصلا لتحديد ما إذا كانت "ANO TV Novosti" لائقة وملائمة لاستعادة رخصة البث الخاصة بـ"روسيا اليوم".

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف أن سبب انتهاء بث كلمة بوتين فجأة فى حفل "ربيع القرم" فى ملعب لوجنيكى، اليوم الجمعة، يرجع إلى عطل فنى على الخادم.

وقال بيسكوف للصحفيين: " لقد نجم هذا الأمر عن عطل فنى فى الخادم"، ووعد بأن خطاب الرئيس الروسى سيعاد بثه كاملا.

وكان بث كلمة الرئيس الروسى فى ملعب لوجنيكى اليوم بمناسبة الذكرى الثامنة لضم القرم لروسيا قد قُطع بشكل مفاجئ وغريب بعد دقائق معدودات من بداية إلقائها.