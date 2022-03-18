الرئيس الصينى لـ بايدن: الأزمة الأوكرانية ليس شيئا نود رؤيته

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم الجمعة إن على الولايات المتحدة والصين العمل سويا لضمان إحلال السلام حول العالم، مشددا على ضرورة ألا تلجأ الدول إلى الالتقاء على ساحة المعركة.





وقال شى، خلال محادثة عبر الفيديو مع نظيره الأمريكى، جوزيف بايدن، إن الاتجاه السائد نحو السلام والتنمية يواجه تحديات خطيرة، وأن العالم ليس هادئا أو مستقرا، مضيفا: "الأزمة الأوكرانية ليس شيئا نَوَد رؤيته"، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "شينخوا" الصينية. وتابع الرئيس الصينى أن الأحداث الجارية تُظهر مجددا أن الدول لا ينبغى أن تصل إلى نقطة الالتقاء على ساحة المعركة، مشيرا إلى أن النزاعات والمواجهات ليست فى صالح أحد، وأن المجتمع الدولى يجب أن يثمّن السلم والأمن أكثر من أى شيء آخر. وتابع الرئيس الصينى قائلا: "كعضوين دائمين فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وكأكبر اقتصادين فى العالم، لا يجب علينا فقط توجيه العلاقات الصينية-الأمريكية للأمام فقط على المسار الصحيح، ولكن أيضا تحمُّل نصيبنا من المسئوليات الدولية والعمل لصالح السلام والهدوء العالمى".

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