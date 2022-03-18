لافروف يوضح لسفراء الدول العربية تفاصيل العملية العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، بسفراء الدول العربية لدى روسيا ورئيس بعثة جامعة الدول العربية، وأطلعهم على تطور العملية العسكرية الخاصة الروسية فى أوكرانيا.





وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية: "أُبلِغ السفراء العرب بالتفصيل بتقييمات روسيا للوضع فى أوكرانيا وما حولها، بالإضافة إلى تطور العملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريات دونباس". وقال لافروف لسفراء الدول العربية، بحسب البيان: "إن دول الغرب تخوض حربًا اقتصادية مفتوحة ضد روسيا وتمارس ضغوطًا وعقوبات غير مسبوقة وتنتهك بشكل صارخ جميع أعراف القانون الدولى". وأوضح البيان أن وزير الخارجية الروسى شرح بالتفصيل القضايا التى تهم السفراء العرب، والمتعلقة بضمان أمن السكان المدنيين فى أوكرانيا، بما فيهم المواطنون الأجانب وتنظيم الممرات الإنسانية وتقديم المساعدة للاجئين.

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