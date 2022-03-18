الخارجية الروسية: سنرد على جميع عمليات طرد دبلوماسيينا غير المبررة

جدة - نرمين السيد - وكتبت زاخاروفا على قناتها على تطبيق (تليجرام): "سنرد بذات الطريقة على جميع عمليات طرد الدبلوماسيين الروس غير المبررة".

وأعلنت بلغاريا، فى وقت سابق، عشرة دبلوماسيين روس غير مرغوب بهم، بينما أعلنت لاتفيا وإستونيا أن كلا منهما ستطرد ثلاثة موظفين من السفارة الروسية.

كما أعلنت وزارة الخارجية الليتوانية، أربعة من موظفى السفارة الروسية لديها أشخاصًا غير مرغوب بهم، متهمة إياهم بممارسة أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسى.

على الجانب الآخر، أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبى روبرتا ميتسولا، اليوم /الجمعة/، منع الدبلوماسيين والمسئوليين الروس والبيلاروس من دخول المقار والمبانى الخاصة بالبرلمان.

وذكرت ميتسولا، فى تغريدة دونتها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر): "اعتبارًا من اليوم، يتم منع الموظفين والدبلوماسيين والحكوميين الروس والبيلاروس من دخول مبانى ومقار البرلمان الأوروبى"، كما شددت على أنه لا مكان فى البرلمان "لأولئك الذين يسعون إلى تدمير النظام الديمقراطى"، بحسب قولها.

يُشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن فى 24 فبراير الماضى، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع الولايات المتحدة والعديد من دول الغرب إلى فرض عقوبات ضد روسيا.