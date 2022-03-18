بوتين يحظر على الروس شراء أسهم فى شركات أجنبية دون إذن البنك المركزى

جدة - نرمين السيد - حظر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على المواطنين والشركات الروسية شراء أسهم فى الشركات الأجنبية دون الحصول على إذن من البنك المركزى، وذلك حتى نهاية هذا العام.





وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس الروسى وقع مرسومًا، اليوم الجمعة، ينص على سريان هذا الحظر حتى 31 ديسمبر 2022.

وكان الرئيس الروسى أصدر مؤخرًا، على خلفية العقوبات الاقتصادية الغربية القاسية بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، عدة مراسيم للحفاظ على الاقتصاد الروسى.

ومن بين هذه القرارات الرئاسية، المرسوم الصادر فى الأول من مارس، بعد نحو أسبوع من إطلاق العملية العسكرية الهادفة إلى حماية سكان دونباس من بطش القوات الأوكرانية، والذى نص على حظر خروج العملات الأجنبية، التى تتجاوز قيمتها 10 آلاف دولار.

كما أعلن رئيس الوزراء الروسى، ميخائيل ميشوستين، أن الحكومة تُعِد مرسومَا للحد من سحب الاستثمارات الأجنبية وكانت شركات دولية كبرى أعلنت مؤخرًا عن تعليق نشاطاتها فى روسيا وبيع حصصها فى الشركات الروسية وعدم ضخ استثمارات جديدة فى البلاد.

وفى سياق متصل، أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بحث مع مجلس الأمن الروسى سير العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.

وأوضح بيسكوف، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم)، أن الرئيس بحث خلال الجلسة الوضع الدولى الحالى، وتم تبادل الآراء فيما يخص العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا، مضيفًا أن الرئيس بوتين أطلع المشاركين فى الجلسة بمحتوى اتصالاته الدولية العديدة.

وفى السياق، أكد بيسكوف أن المواطنين الروس ليسوا مضطرين للهرع إلى المحلات من أجل شراء وتخزين منتجات العناية الشخصية والمواد الغذائية، لافتًا إلى أن كل السلع متوفرة وليس هناك حاجة للتخزين.