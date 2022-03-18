نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل دعم الكهرباء 2022 عبر منصة هيئة تنظيم قطاع الطاقة الأردن kahraba gov jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تسجيل دعم الكهرباء 2022 ، يستمر البحث في الأردن عن رابط تقديم منصة دعم الكهرباء الأردن 2022 بعد ان أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن بدابة عملية التقديم في منصة دعم الكهرباء kahraba.gov.jo للاستفادة من التعرفة الكهربائية الجديدة المدعومة من طرف الحكومة الأردنية، ومن المرتقب ان تطبق التعرفة الجديدة بداية من الثلث الأول 1 أبريل 2022، على ان يستفيد مشتركي القطاع المنزلي من التعرفة الكهربائية، وستعرف فاتورة الكهرباء انخفاض مقدر بـ 93 في المئة لكافة الأسر الأردنية الذين يستهلكون شهريا أقل من 600 كيلو واط في الساعة وتبلغ قيمة الفواتير الخاصة بهم أقل من 50 دينار اردني، وعبر موقع ثقفني الاخباري سنبين لكل متابعين من دولة المملكة الهاشمية الأردنية طريقة التسجيل في دعم الكهرباء.

طريقة تسجيل دعم الكهرباء 2022

عرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن عمليات بحث رهيبة عن كيفية التسجيل في منصة دعم الكهرباء 2022 https://kahraba.gov.jo/، حيث اقرت الحكومة الأردنية تخفيضات كبيرة على فاتورة الكهرباء للمشتركين المنزليين عبر استحداث تعرفة كهربائية جديدة، وقد اتاحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رابط منصة دعم الكهرباء الذي يمكن من خلالها التسجيل في دعم الكهرباء بشكل الكتروني وبكل سهولة من خلال اتباع الخطوات المدرجة في الفقرة أدناه.

منصة دعم الكهرباء في الاردن kahraba.gov.jo

يتساءل العديد من مواطني الأردن عن كيفية تسجيل دعم الكهرباء 2022. من اجل الاستفادة على تخفيض على فاتورة الكهرباء “التعرفة الكهربائية الجديدة”. التي سيتم تطبيقها رسميا بداية من الثلاثي الأول لعام 2022. حيث أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إجراءات جديدة لخفض تكلفة الكهرباء. في كافة مناطق الأردن مع تبسيط فهم فاتورة للمشتركين المنزليين. وللتقديم على منصة دعم الكهرباء يجب اتباع جميع الخطوات التالية:

في البداية يجب على المستفيد الدخول على رابط منصة دعم الكهرباء في الاردن 2022

في الاردن 2022 ثانيا: ثم يضغط مباشرة على أيقونة ابدا التسجيل

ثالثا: كذلك من المستندات المطلوبة فاتورة كهرباء للمشترك المنزلي

رابعا: ثم كتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمستفيد المدونة في دفتر العائلة

خامسا: بعدها يتم ادراج الوثيقة الثبوتية ورقم الهاتف والنقر مباشرة على عبارة ارسال الطلب. وبذلك تكون قد أكملت طريقة تسجيل دعم الكهرباء 2022.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل ودقيق عن موضوع يهم كثيرا مواطني المملكة الهاشمية الأردنية ألا وهو الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها التسجيل في دعم الكهرباء 1443 من خلال الدخول على المنصة الالكترونية https://kahraba.gov.jo/ التي اتاحتها الحكومة الأردنية في وقت سابق من اجل الحصول على تخفيضات في فاتورة الكهرباء.