شروط وخطوات التقديم على وظائف حرس الحدود للنساء 1443 علي رتبة جندي

التقديم على وظائف حرس الحدود للنساء 1443 حيث تعتبر واحدة من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها على شبكة الأنترنت الكثير من المواطنات في المملكة العربية السعودية الراغبين في الحصول على عمل، وذلك لأن يعرفون كافة الشروط الخاصة بهذه الوظائف وأيضاً طريقة التقديم فيها بعد ما إعلنت مديرية حرس الحدود عن توافر عده وظائف للنساء.

وظائف حرس الحدود للنساء 1443

قامت المديرية العامة لحرس الحدود في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للنساء بالمديرية على رتبة جندي للحاصلين من النساء على شهادة الثانوية العامة، وقد أوضحت المديرية بإن التقديم على هذه الوظائف سيكون بداية من يوم السبت الموافق 19 مارس الجاري، ويكون باب التقديم مفتوح حتي يوم الخميس 25 مارس.

شروط التقديم على الوظائف

هناك عدد من الشروط التي وضعتها المديرية من أجل التقديم على هذه الوظائف حيث إن تلك الشروط تتلخص في مجموعة السطور التالية:-

يشترط إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية.

إن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة على الأقل

يجب إن تكون حسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها في القضايا الجنائية.

ينبغي إن تكون المتقدمة غير متزوجة من رجل أجنبي الجنسية.

يجب إن تكون لديها هوية وطنية سارية المفعول أثناء التقديم على هذه الوظائف.

إن لا تكون موظفة في أحد القطاعات الحكومية أو الخاصة في المملكة العربية السعودية.

إن تجتاز كافة اختبارات القبول.

خطوات التقديم على وظائف حرس الحدود للنساء 1443

سيتم التقديم على هذه الوظائف إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي للتقديم على الوظائف، ويتم التقديم على الوظائف من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي: