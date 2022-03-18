رسائل تهنئة عيد الام 2022 اجمل عبارات وصور تهنئة بمناسبة عيد الأم مميزة وجديدة

في الوقت الحالي أصبح هناك تساؤلات عديدة من قبل عدد كبير من المتابعين حول أجدد الرسائل في عيد الأم للاحتفال بأجمل الكلمات مع الامهات، حيث يعتبر من الأعياد التي تحاول فيه كل الأبناء من نشر السعادة في قلوب العديد من السيدات التي ساهمت في تكوين شخصية أبنائهم وكانت عوناً وسنداً لهم، لذلك يرغب الأبناء في رد الجميل من خلال الهدايا القيمة والثمينة، وهناك من يفضل إرسال رسائل التهنئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة.

أجمل رسائل تهنئة عيد الأم 2022

وتعمل الأم علي مساعدة أبنائهم في كل مراحل حياتهم وتحمل عنهم كل المشقات، وتعمل بدون أي ملل أو كلل من أجل سعادة أبنائها، وتعتبر رسائل التهنئة أقل ما يمكن عمله من أجل رد الجميل ورسم الابتسامة علي وجهها في هذا اليوم المميز، ومن خلال موقع ثقفني نضع بين أيديكم مجموعة من أروع الرسائل والعبارات الجديدة بمناسبة عيد الأم 2022.

بحبك يا أمي وهمي في الدنيا رضاكي، يا أغلي من عرفت بعمري وحياتي.

كل سنة وانتي طيبة يا أجمل أم في الدنيا أنا قطعة من قلبك وأنت كل القلب يا امي.

أروع القلوب قلبك .. وأجمل الكلام همسك .. وأحلى ما في حياتي انك امى.

أمي .. لا تؤم القلوب إلا إليك .. ولا تلين الصخور إلا لحنانك .. انت الحب… والجنة تحت قدميك .. أحبك أمي.

عذرا أمي أنت لستي الأغلى في حياتي بل أنتي كل حياتي.

كل ما تمر سنة و يجي عيدك .. أدعي ربي بالسنة الجاية تبقيلي ماما العزيزة .

عبارات عيد الأم 2022

وفي كل الاوقات لابد علي الأبناء أن يقدموا التهنئة والعبارات المليئة بالحب والسعادة والامتنان من أجل تعب الامهات في الحمل والولادة والتربية، وكونها الشخص الأقرب إلي المرء طوال حياته، ولذلك إليكم بعض العبارات الجميلة في الصور التالية.