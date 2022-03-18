أوضحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية إجازات الفصل الدراسي الثالث، وفقا للتقويم الدراسي للعام الدراسي 1443-1444، والذي أوضحته وزارة التعليم السعودية منذ بداية العام الدراسي، ومن خلال جدول التقويم الدراسي، سوف نوضح لكم مواعيد الإجازات خلال الفصل الثالث من العام الدراسي الجاري، والذي من المقرر أن يبدأ خلال الأسبوع القادم، حيث هناك العديد من التساؤلات التي تدور في أذهان أولياء الأمور، والطلبة والطالبات عن موعد استئناف الدراسة الحضورية، وموعد إجازات الفصل الدراسي الثالث خلال العام الدراسي الجاري.

إجازات الفصل الدراسي الثالث وفقا للتقويم الدراسي 1443

أوضحت وزارة التعليم أن التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثالث لم يجري عليه أي تعديل أو تغيير، حيث من المقرر بدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد القادم الموافق اليوم العشرين من شهر مارس الجاري، حيث سيتم العودة الحضورية للطلاب بالمدارس، خلال المراحل التعليمية المختلفة، كما اعتمدت نظام الإجازات بشكل منتظم في الفصول الدراسية، وذلك بهدف إعطاء فرصة للطلاب من أجل استعادة نشاطهم مرة أخرى.

بداية الفصل الدراسي للطلاب الفصل الدراسي الثالث يوم 17 شعبان 1443 الموافق الأحد القادم 20 مارس 2022.

بداية إجازة عيد الفطر المبارك يوم 24 رمضان 1443 الموافق يوم 25 أبريل 2022.

استئناف الدراسة خلال الفصل الدراسي الثالث بعد عيد الفطر المبارك يوم 7 شوال 1443 الموافق اليوم الثامن من شهر مايو 2022.

إجازة نهاية أسبوع مطولة من يوم 24 شوال 1443 الموافق يوم 25 مايو 2022.

إجازة نهاية أسبوع مطولة من يوم 16 ذي القعدة 1443 الموافق يوم 15 يونيو 2022.

بداية إجازة نهاية العام الدراسي 1443 أول شهر ذي الحجة 1443 الموافق يوم 30 يونيو 2022.

استئناف الدراسة حضوريا لجميع المراحل التعليمية

أكدت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية استئناف الدراسة الحضورية في جميع المراحل التعليمية خلال الفصل الدراسي الثالث، وإلغاء المجموعات المجموعة (أ) والمجموعة (ب)، والعمل على إلغاء التباعد بين الطلبة، كما أوضحت الوزارة عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ما يلي: