نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجى موبايل 1.9.. إضافات Pubg Mobile الجديدة 2022 في المقال التالي
تحديث ببجى موبايل 1.9، تزايدت عمليات البحث فى الساعات القليلة الماضية عن تحديث ببجى موبايل الجديد 1.9 الذي أعلنت شركة ببجى ومطورين اللعبة عن نزوله بداية من 16 مارس 2022 بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للعبة ببجى، ويحمل التحديث الجديد المزيد من الإضافات والأوضاع المختلفة التي تجعل ساحة المعركة أكثر إثارة وحماسا للاعبين إلى جانب تقديم المزيد من المكافآت والهدايا عند تنزيل التحديث والتي تشمل الحصول على 3000 عملة BP و 100 عملة AG بالإضافة إلى خوذة الموسيقي الرابسودى الليلية المستوى 3والكثير من المميزات الأخرى التي سوف نستعرضها من خلال هذا المقال، تابعونا.
تحديث ببجى موبايل 1.9
قررت الشركة العالمية Pubg Mobile الاحتفال بمرور أربعة أعوام من المتعة والتشويق بلعبة ببجى موبايل بإصدار تحديث جديد للعبة يحمل طابع الذكرى السنوية الرابعة النابض بالحياة ويأتي بالمزيد من التحسينات الجديدة والمحببة لدى اللاعبين ومن ضمنها تحديث مود الفراعنة وتحديث جزيرة Erangel وخريطة Livik وغيرها من الإضافات المميزة التي ينتظرها جميع اللاعبين بمزيد من التشويق، ويتاح الآن التحديث على متجر جوجل بلاى لتحميله والاستمتاع بالمميزات والأوضاع الجديدة والحصول على المزيد من المكافآت حتى يوم 22 مارس 2022.
الإضافات الجديدة فى تحديث ببجى موبايل 1.9
- إضافة جزيرة جديدة وهى Spawn والتي يمكن فيها مواجهة الخصوم فى السماء من خلال وضع جديد وهو وضع ساحة المعركة الجوية مما يساعدهم على القفز فى الهواء وخوض المعركة وعندما يستطيع للاعب ضرب العدو تنتفخ رأس الدمى وتصبح واقفة على قدميها.
- يوفر التحديث مركبة جديدة وهى “العجلة” التي يمكن طيها وحملها فى شنطة اللاعب وأخذها إلى أي مكان ولا تحتاج للتعبئة بالوقود أو إعادة شحنها.
- يحمل التحديث معسكرات جديدة تحتوى على المزيد من الأسلحة والذخائر التي يتمكن اللاعبين من التزويد بها وتعبئة الموارد فى خريطتي vibrant camp, vibrant plaza.
- يمكن للمستخدمين فى جزيرة Spawn Island الحصول على أربعة أنواع من الكرات الملونة واستخدامها فى تغيير ألوان المباني لإضفاء طابع جديد على الجزيرة.
- منح اللاعبين مجموعة جديدة من الجوائز Legendary التي تتضمن مجموعة نظارات ومظلات قفز وأقنعة للوجه وسلاح MK14.
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