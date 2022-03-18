تحديث ببجى موبايل 1.9.. إضافات Pubg Mobile الجديدة 2022

تحديث ببجى موبايل 1.9، تزايدت عمليات البحث فى الساعات القليلة الماضية عن تحديث ببجى موبايل الجديد 1.9 الذي أعلنت شركة ببجى ومطورين اللعبة عن نزوله بداية من 16 مارس 2022 بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للعبة ببجى، ويحمل التحديث الجديد المزيد من الإضافات والأوضاع المختلفة التي تجعل ساحة المعركة أكثر إثارة وحماسا للاعبين إلى جانب تقديم المزيد من المكافآت والهدايا عند تنزيل التحديث والتي تشمل الحصول على 3000 عملة BP و 100 عملة AG بالإضافة إلى خوذة الموسيقي الرابسودى الليلية المستوى 3والكثير من المميزات الأخرى التي سوف نستعرضها من خلال هذا المقال، تابعونا.

تحديث ببجى موبايل 1.9

قررت الشركة العالمية Pubg Mobile الاحتفال بمرور أربعة أعوام من المتعة والتشويق بلعبة ببجى موبايل بإصدار تحديث جديد للعبة يحمل طابع الذكرى السنوية الرابعة النابض بالحياة ويأتي بالمزيد من التحسينات الجديدة والمحببة لدى اللاعبين ومن ضمنها تحديث مود الفراعنة وتحديث جزيرة Erangel وخريطة Livik وغيرها من الإضافات المميزة التي ينتظرها جميع اللاعبين بمزيد من التشويق، ويتاح الآن التحديث على متجر جوجل بلاى لتحميله والاستمتاع بالمميزات والأوضاع الجديدة والحصول على المزيد من المكافآت حتى يوم 22 مارس 2022.

الإضافات الجديدة فى تحديث ببجى موبايل 1.9