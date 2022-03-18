بريطانيا بمجلس الأمن: المختبرات فى أوكرانيا ليست بيولوجية ولا تشكل تهديدا

جدة - نرمين السيد - وأضافت مندوبة بريطانيا، فى كلمتها اليوم الجمعة، خلال مناقشة مجلس الأمن للعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، أن المختبرات فى أوكرانيا ليست بيولوجية وإنما تضطلع ببحوث تتعلق بالصحة العامة ولا تشكل تهديدًا على أى أحد.
وتابعت أن "أوكرانيا لا ترغب بالحرب، ونحث روسيا على وقف هجومها فورا"، مشددة على أن الحرب على أوكرانيا تمثل أكبر تهديد للأمن والسلم الدوليين.
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