عاجل- روسيا: اقتربنا من التوافق حول نزع سلاح أوكرانيا وعدم انضمامها للناتو

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الجمعة، تصريح لوفد التفاوض الروسى مع أوكرانيا، بالاقتراب من التوافق بشأن وضع أوكرانيا المحايد وعدم انضمامها للناتو ونزع سلاحها.





ورحبت الأمم المتحدة بالمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حول تسوية النزاع، معبرة عن الأسف لعدم تحقيق وقف إطلاق النار.

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزمارى دى كارلو خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى، أمس الخميس: "خلال الأسبوع الجارى كانت هناك إشارات إيجابية بشأن المفاوضات بين الممثلين الأوكرانيين والروس".

وتابعت: "نرحب بمثل هذا التواصل، لكننا نشير إلى أن تلك الإشارات لم تؤد إلى وقف العمليات القتالية".

وتستمر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حول التسوية عبر الفيديو، بعد أن جرت عدة جولات على أراضى بيلاروس.

وكانت روسيا قد طرحت على مجلس الأمن الدولى مشروع قرار حول الوضع الإنسانى فى أوكرانيا، يدعو لإجلاء المدنيين من مناطق الاشتباكات ووقف إطلاق النار فيها مؤقتا.