الاستخبارات العراقية تضبط قاعدة صواريخ وعبوات ناسفة فى الأنبار

جدة - نرمين السيد - وقالت المديرية، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إنه "بعملية نوعية استباقية نفذت بناءً على معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة السابعة، أسفرت عن الوصول إلى مخبأ يضم حزاماً ناسفاً، وقاعدة لإطلاق صواريخ كاتيوشا، و1500 إطلاقة عتاد، وعبوات ناسفة، و4 صواريخ، فى منطقة أم الضايع بصحراء الشامية جنوب قضاء القائم بالأنبار".
وأضاف البيان، أن قوة الجهد الهندسى المرافق للقوة قامت برفع المواد وتفجيرها موقعيًا.
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