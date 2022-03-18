عاجل- فرنسا بمجلس الأمن: قلقون من استخدام أسلحة بيولوجية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال "دو ريفيير"، خلال جلسة مجلس الأمن الدولى حول الأزمة الأوكرانية، "قلقون أن تكون حملة المعلومات المغلوطة هى لاستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية فى أوكرانيا وإذا حدث ذلك فإن روسيا هى المسؤولة". وأضاف أن "اجتماع اليوم لا يستند إلى أى واقع ولا يوجد برنامج للأسلحة البيولوجية فى أوكرانيا".

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