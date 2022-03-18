بوتين: هدف العملية العسكرية الروسية إنقاذ سكان دونباس من الإبادة

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أن سكان "دونباس"، الذين لم يوافقوا على الانقلاب فى 2014، تعرضوا لعمليات عسكرية عقابية، مشيراً إلى أن الهدف من العملية العسكرية الروسية الخاصة هو إنقاذ الناس من هذه المعاناة.





وقال بوتين، فى حفل بمناسبة انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، اليوم الجمعة: "إن الأشخاص الذين عاشوا ويعيشون فى "دونباس" لم يقبلوا بالانقلاب على قيادة البلاد، وتم على الفور تنظيم عمليات عسكرية عقابية ضدهم، حيث فرضوا عليهم حصاراً على الفور وتعرضوا لقصف ممنهج بالمدفعية والطائرات". وأضاف الرئيس الروسى: "أن هذا هو ما يسمى بالإبادة الجماعية، وإنقاذ الناس بالذات من هذه المعاناة كان هو الهدف الرئيسى للعملية العسكرية، التى بدأناها فى "دونباس" وأوكرانيا، من أجل تخليصهم من هذه الإبادة الجماعية". يذكر أن شبه جزيرة القرم انضمت إلى روسيا فى مارس عام 2014 بعد موجة من الاضطرابات فى أوكرانيا.

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