إصابات كورونا تعاود الارتفاع عالمياً

إصابات كورونا تعاود الارتفاع عالمياًكشف إحصاء حديث لوكالة "رويترز" أن، أكثر من 463.62 مليون شخصاً أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 6 ملايين و446 ألف و835 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائيات تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الـ10 الأكبر من حيث عدد الإصابات والوفيات، تليها الهند ثم البرازيل وبعدها فرنسا ثم المملكة المتحدة.