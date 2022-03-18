مصرع 222 شخصا فى كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس العاصمة الأوكرانية "كييف" أن إجمالى عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم بالمدينة منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أسابيع وصل إلى 222 شخصًا.





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