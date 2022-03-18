الأمم المتحدة: مستعدون لأى تحقيقات بشأن استخدام الأسلحة البيولوجية

جدة - نرمين السيد - وأكد المندوب الروسى فى مجلس الأمن، أن روسيا تمتلك وثائق تثبت دعم البنتاجون لمراكز بحوث بيولوجية فى أوكرانيا.

وأضاف مندوب روسيا بمجلس الأمن، اليوم الجمعة، "أوكرانيا نفذت برنامجا بيولوجيا خطيرا فى منطقة تقع وسط أوروبا".

كما شدد على أن " التجارب البيولوجية التى تجرى فى أوكرانيا تهدد سلامة روسيا والمنطقة بأسرها".

واتهمت ليندا توماس جرينفيلد، مندوبة أمريكا لدى مجلس الأمن، روسيا، بأنها تُصر على تقديم نظريات مؤامرة، تزعم وجود برامج أسلحة بيولوجية فى أوكرانيا.

وأشارت مندوبة أمريكا، خلال كلمتها بجلسة لمناقشة الأزمة الأوكرانية الروسية، إلى أن "روسيا لديها تاريخ موثق فى استخدام وتطوير الأسلحة البيولوجية".

وأضافت المندوبة الأمريكية: "روسيا اتهمت بلدانًا أخرى بانتهاكات تنوى هى ارتكابها"، متابعة: "نعتقد أن روسيا تخطط لاستخدام مواد كيميائية أو بيولوجية ضد الشعب الأوكرانى".

وناقشت جلسة لمجلس الأمن الدولى، الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكدت الأمم المتحدة، استعدادها لأى تحقيقات بشأن استخدام الأسلحة البيولوجية.