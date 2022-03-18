عاجل- بث مباشر.. جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأعلن وزير الخارجية الأوكرانى، دميترو كوليبا، أن بلاده عقدت محادثات مع الاتحاد الأوروبى بشأن إعداد حزمة جديدة خامسة من العقوبات على روسيا.

وأضاف كوليبا - فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" - أنه ناقش مع رئيس الدبلوماسية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، أن يستمر الضغط فى التصاعد طالما هناك حاجة إلى ذلك بغرض وقف ما وصفه بـ"الهمجية الروسية".