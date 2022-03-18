Honor X8 : سعر ومواصفات هاتف هونر X8 وأهم مميزات وعيوب الهاتف للفئة المتوسطة

سعر ومواصفات هاتف هونر X8، أطلقت شركة هونر الصينية التابعة لشركة هواوي الرائدة في صناعة الأجهزة الذكية عن هاتفها الجديد هونر X8 بمواصفات ومميزات جديدة وبسعر لا يقبل المنافسة، وسوف يستعرض لكم موقع ثقفني كافة المواصفات والأسعار لهاتف هونر X8 وأهم مميزات الهاتف وأبرز عيوبه.

مواصفات هاتف هونر X8

يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 680 بكنولوجيا 6 نانو.

يحتوي الهاتف على ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 6 جيجا رام.

يبل طول الهاتف 263.4 ملم وعرضه 76.7 ملم وسمكه 7.5 ملم، كما يبلغ وزن الهاتف 177 جرام.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع Snapdragon 680 بمساحة 6.7 بوصة وبجودة 1080×2388 بكسل، ويبلغ معدل البكسلات في كل بوصة 391 بكسل.

يحتوي الهاتف على كاميرا رباعية جاءت الآتي: الكاميرا الأولى: هي الكاميرا الأساسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/1.8. الكاميرا الثانية: تختص بالتصوير الواسع وتأتي بدقة 5 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2. كاميرا الثالثة: للتصوير المايكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل. الكاميرا الرابعة: خاصة بتفعيل خاصية والبورتريه وتأتي يدقة 2 ميجا بكسل.

يحتوي هاتف هونر X8 بنظام التشغيل الأندرويد 11 بالإضافة إلى واجهة Magic UI 4.2 والذي يدعم كافة خدمات جوجل.

تبلغ سعة بطارية الهاتف 4000 مللي أمبير وتعد خاصية الشحن السريع بقوة 22.5 واط.

مميزات وعيوب هاتف Honor x8

سوف نستعرض لكم في الجدول التالي أهم مميزات وعيوب هاتف هونر X8.

المميزات العيـوب يأتي الهاتف بتمصيم متميز وون خفيف لا يمكن تركيب كارت ميموري لتزويد المساحة التخزينية للهاتف يتميز الهاتف ببصمة جانبية على زر الباور السماعات الخارجية للهاتف تفتقد خاصية الصوت الستيريو شاشة الهاتف تعد من أفضل الشاشات المناسبة الحجم بدقة FHD+ يفتقد الهاتف مستشعرات التقارب والجيروسكوب يدعم الهاتف خاصية الرام التربو لتكون مساحة الذاكرة العشوائية 8 جيجا رام بدلا من 6 جيجا رام يفتقد الهاتف خاصية الاتصال القريب المدى NFC

سعر هاتف هونرX8

يبلغ السعر العالمي للهاتف بمبلغ 199 دولار أمريكي، بينما لا يتم الإعلان عن سعر الهاتف بشكل رسمي حتى الآن في الأسواق العربية ولكن من المتوقع أن يأتي سعر الهاتف في مصر بمبلغ 3200 جنيها مصريا، ومن المتوقع أن يأتي سعر الهاتف في الأسواق السعودية بمبلغ 760 ريال سعودي.