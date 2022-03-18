نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل ماين كرافت دنجنز Minecraft Dungeons تحديث 2022 للموبيل في المقال التالي
ماين كرافت دنجنز هي إحدى ألعاب الفيديو التابعة للعبة الأشهر عالمياً ماين كرافت. صدرت هذه اللعبة حديثاً في عام 2020 وقد تم تطويرها لتناسب جميع الأجهزة والمنصات. لعبة ماين كرافت دنجنز يمكن الاستمتاع بها في صورة لعبة فردية أو في صورة لعبة جماعية عبر الاتصال بالانترنت. يمكن التحكم في اللعبة عن طريق لوحة المفاتيح و الماوس لأجهزة الكمبيوتر و عن طريق ذراعات ومقابض البلاي ستيشن والإكس بوكس أو عن طريق شاشات اللمس في الجوالات والتابلت وسوف نتعرف الان علي كل ما يخص لعبة Minecraft Dungeons وأهم مميزات اللعبة وطريقة تحميل اللعبة علي أجهزة أندرويد بكل سهولة.
الأجهزة المتاح عليها لعبة ماين كرافت دنجنز:
- أجهزة الكمبيوتر واللاب توب مايكروسوفت ويندوز.
- إكس بوكس وان.
- إكس بوكس سيرز X/S.
- بلاي ستيشن PS4.
- أجهزة الجوال نظام أندرويد.
- منصة نينتندو سويتش.
وصف لعبة ماين كرافت دنجنز:
يأتي هذا الإصدار من لعبة ماين كرافت في صورة زنزانة كبيرة تحت الأرض يكون دور اللاعب بها التخطيط للتحرك والسرقة وتنفيذ الأهداف. يوجد باللعبة العديد من التكنيكات والتعاويذ السحرية التي تساعد على التحرك بسلاسة وتحقيق الأهداف. كما تتميز اللعبة بما يلي:
- شبكة كهوف واسعة وممتدة إلى ما لا نهاية تقريباً تصل إلى الأماكن العميقة والكهوف ما تحت الأرض للعب أكثر متعة وإثارة.
- أكثر من 20 بعد يمكن الوصول إليها واستكشافها، تأتي في صورة كواكب مثل كوكب المريخ أو غابات مثل غابة الشفق وغيرها.
- هياكل عشوائية وأطلال تتصف بالوورة والخطر لمزيد من المتعة.
- وجود صناديق إضافية وماشية لا نهاية لها.
- مرحلة الأبراج المحصنة التي يحتاج اللاعب للوصول إلى أسرارها واختراقها.
- وجود عدد كبير من الوحوش والتنانين وغيرها من المخلوقات التي يحاول اللاعب إما ترويضها أو محاربتها والتخلص منها.
- وجود الدوامات الهوائية كإحدى العوائق أمام اللاعب للعب أصعب وأمتع.
- شبكة واسعة وممتدة من زنزانات الروجي Rogue الشهيرة في عالم الألعاب.
- صورة محسنة وجرافيكس أفضل لرسومات اللعبة المبنية على المكعبات.
- توفر خاصية اللعب الجماعي حتى 4 أشخاص عن طريق الانترنت لمزيد من المتعة والتشويق.
طريقة تحميل Minecraft Dungeons
- أولا تقوم بالتأكد من اتصال هاتفك بشبكة الانترنت.
- ثم الدخول إلي متجر التطبيقات الخاص بنوع هاتفك.
- بعد ذلك كتابة Minecraft Dungeons في صندوق البحث.
- ثم تقوم بالضغط علي تثبيت اللعبة بعد دفع قيمة التحميل.
- بعد تثبيت اللعبة تقوم بربطها بحساب الفيس بوك أو الجيميل وتبداء اللعب.
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