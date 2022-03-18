نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022 بالرقم الإمتحاني في المقال التالي
تزايدت عمليات البحث في الفترات الأخيرة حول رابط نتائج القبول الموازي 2022 بالعراق، وعن طريق الرقم الإمتحاني، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق عن اقتراب موعد نتائج القبول الموازي بمختلف الجامعات العراقية، بعد أن انتهت جميع أعمال التصحيح، وتم رصد جميع نتائج القبول والالتحاق بالجامعات العراقية.
وسيتم إعلان النتيجة على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، ليتمكن جميع الطلاب بالعراق من معرفة نتائج القبول الموازي، ويجب اتباع عدة خطوات.
خطوات معرفة نتائج القبول الموازي 2022
- في البداية يتم الدخول على الرابط المباشر لوزارة التربية والتعليم العراقية.
- يتم اختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرسمية للموقع.
- اختر رمز نتائج الطالب.
- ثم اضغط فوق استفسار عن نتائج القبول الموازية.
- يقوم الطالب بتحديد المحافظة التي ينتمي الطالب.
- قم بإدخال رقم امتحان الطالب في الخانة المخصصة لذلك.
- قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة.
- ثم انقر فوق زر استفسار.
- ستظهر لك على الفور النتيجة.
شروط القبول الموازي في الجامعات العراقية
سنتعرف الآن على شروط القبول الموازي للجامعات العراقية:
- يجب ألا يقل المجموع التراكمي للطالب عن ثلاثة درجات، ليمكنه الالتحاق بالكليات الطبية.
- ويجب ألا يقل المجموع التراكمي للطالب عن أربع نقاط وهو الحد الأدنى ليتمكن من الالتحاق بكميات الهندسة.
- يجب ألا يقل المجموع التراكمي للطالب عن خمس نقاط، حتى يمكنه الالتحاق بكليات العلوم.
- يجب ألا يقل المجموع التراكمي للطالب عن 6 درجات، حتى يمكنه الالتحاق بالكليات المتبقية والمعاهد العراقية الأخرى.
معدلات ونسب القبول في الجامعات العراقية
توجد معدلات ونسب قبول للجامعات العراقية سنتعرف عليها الآن:
- تبلغ نسب القبول بكلية طب بغداد بمعدل قبول 99%.
- تقدر نسبة القبول في مدرسة الكندي الطبية بمعدل 98.8%.
- تصل نسبة القبول في الكلية المستنصرية للطب بمعدل 98.50%.
- تصل نسب القبول في كلية الطب في النهرين إلى 98.67%.
- تصل نسب القبول في كلية الطب بالبصرة إلى 99.5%.
- تصل نسب القبول في كلية الطب بالزهراء إلى معدل 97.93%.
- كلية طب الموصل تصل نسبة القبول بها إلى معدل 98.33%.
- يصل معدل القبول في كلية الطب إلى العراقية إلى نسبة 98.33%.
- يصل معدل القبول في كلية الطب في الأنبار إلى نسبة 98.17%.
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