التسجيل في مشروعات سكني وموعد إيداع الدعم السكني

التسجيل في مشروعات سكني، حيث توفر وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية خدمات تخص الدعم السكني للمواطنين الأكثر احتياجاً، ويبحث الكثير من المواطنين عن ألية التسجيل في مشاريع سكني، التي يتم توفرها بمنصة سكني للمواطنين السعوديين حيث يتم توفير مسكن ملائم لهم، ويتم ذلك بواسطة دعم من وزارة الإسكان ومن خلال خدمات صندوق التنمية العقاري السعودي، وقد وفرت الوزارة برنامج سكني الذي من خلاله يتم السماح للمواطنين بالتسجيل في الدعم، والتعرف على شروط الاستحقاق والتعرف على موعد إيداع دعم سكني بحسابات المستفيدين من الدعم، وسوف نوضح لكم من خلال خطوات بسيطة شروط التسجيل وطريقة التسجيل في مشروعات سكني.

شروط التسجيل في مشروعات سكني

كشف برنامج سكني عن ألية التسجيل بمشاريع سكني الجديدة، وقد حدد البرنامج بعض المعايير التي يجب توافرها في أي مواطن للحصول على دعم البرنامج، ومن هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم للتسجيل بالدعم السكني من حاملي الجنسية السعودية فقط.

عدم قدرة المستفيد على توفير سكن مناسب لأسرته.

ألا يقل عمر المتقدم لدعم المسكن عن 25 سنة خلال التقديم بموقع الوزارة.

يشترط على كل مستفيد جديد يرغب في التسجيل أن يكون مقيم بشكل مستمر داخل الأراضي السعودية.

يجب أن يقوم الشخص بتقديم جميع المستندات التي تثبت عدم امتلاك أي سكن ملائم مسجل باسمه.

تشترط الوزارة عدم استفادة المتقدم من أي دعم سكني من قبل.

التقديم في مشروعات سكني المجانية

منصة سكني تضع خطوات بسيطة من أجل التسجيل في الدعم السكني للمواطنين الذين هم بحاجة ماسة للحصول على مسكن ملائم لهم، وجاءت خطوات التسجيل كالتالي:

الدخول على المنصة الإلكترونية التالية: منصة سكني وزارة الإسكان.

تسجيل الدخول بواسطة حساب المستفيد الشخصي.

والمواطنين الذين لم يملكوا حساب على منصة سكني يمكنهم تسجيل حساب جديد.

يجب كتابة رقم الهوية الوطنية في المكان المحدد له.

تسجيل جميع البيانات الشخصية المطلوبة من جانب المنصة.

يجب أن يفصح المستفيد عن قيمة الدخل الشهري الذي يتم الحصول عليه.

تسجيل رقم الجوال الذي يخص المتقدم.

النقر على تبويب حفظ، والاحتفاظ برقم الطلب حتي يتم الاستعلام عن الطلب المسجل بالمنصة فيما بعد.

موعد نزول الدعم السكني

من المتعارف عليه أنه تم تحديد موعد إيداع الدعم السكني، بواسطة صندوق التنمية العقارية، على أن يكون موعد الإيداع ثابت بكل شهر والذي يتم في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وسوف يتم إيداع المستحقات المالية للمواطنين بحساباتهم البنكية المسجلة بمنصة سكني، خلال ذلك اليوم ما لم يوافق ذلك إجازة رسمية في المملكة.