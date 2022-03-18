كيفية تثبيت eFootball PES 2022 على أجهزة الهاتف ونظام Android الإصدار الجديد

إصدار PES 2022 e-Football للهواتف. في لعبة بيس 2022، يمكنك الحصول على عملات معدنية بعد تحديث اللعبة وتطويرها، هذا سؤال حاسم لجميع عشاق الساحرة المستديرة efootball pes 2022 هي لعبة كونامي جديدة، إنه متوافق الآن مع جميع الهواتف وأنظمة التشغيل لتظل قادرًا على المنافسة في لعبة PES 2021، وستحتاج أيضًا إلى الحصول على بعض القطع بالإضافة إلى عمليات شراء اللاعبين المستمرة، يتم تصنيع قطع PES 2021 المحمولة،و يتم شراء اللاعبين من خلال Queens عبر قائمة BOX DRAW لأي لاعب موجود حاليًا في اللعبة.

كيفية تثبيت eFootball PES 2022 على جهازي الذي يعمل بنظام Android

لا يجب أن تبحث عن اللعبة على مصادر غير جديرة بالثقة لحماية هاتفك من القرصنة ويمكن تثبيت إصدار APK من eFootball PES 2022 من خلال Google Play تمامًا مثل الإصدارات السابقة باتباع الخطوات البسيطة أدناه.

مطلوب اتصال مباشر بالإنترنت ونوصي بالاتصال عبر شبكة Wi-Fi.

ثم اضغط على أيقونة Google Play على الشاشة الرئيسية للهاتف.

سنحتاج أيضًا إلى البحث عن مصطلح E-Football PES 2022 Mobile.

ستظهر عدة نسخ يجب عليك اختيار الإصدار المقدم من Konami.

إذا كان لديك الإصدار السابق 2021 فستظهر اللعبة مع زر تحديث على الجانب ولكن إذا لم يكن لديك ، فستظهر اللعبة كـ eFootball PES 2022.

متطلبات تشغيل eFootball PES 2022 APK

تسعى شركة Konami جاهدة لإفادة جميع عشاق اللعبة لأنه على عكس الشركات الأخرى مثل FIFA تنتج شركة Konami نسخًا عالية الجودة تعمل بمتوسط ​​مواصفات الهاتف وهي فئة الألعاب الأكثر شيوعًا وتعمل لعبة E Football PES 2022 لنظام Android على ما يلي تحديد.