نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تثبيت eFootball PES 2022 على أجهزة الهاتف ونظام Android الإصدار الجديد في المقال التالي
إصدار PES 2022 e-Football للهواتف. في لعبة بيس 2022، يمكنك الحصول على عملات معدنية بعد تحديث اللعبة وتطويرها، هذا سؤال حاسم لجميع عشاق الساحرة المستديرة efootball pes 2022 هي لعبة كونامي جديدة، إنه متوافق الآن مع جميع الهواتف وأنظمة التشغيل لتظل قادرًا على المنافسة في لعبة PES 2021، وستحتاج أيضًا إلى الحصول على بعض القطع بالإضافة إلى عمليات شراء اللاعبين المستمرة، يتم تصنيع قطع PES 2021 المحمولة،و يتم شراء اللاعبين من خلال Queens عبر قائمة BOX DRAW لأي لاعب موجود حاليًا في اللعبة.
كيفية تثبيت eFootball PES 2022 على جهازي الذي يعمل بنظام Android
لا يجب أن تبحث عن اللعبة على مصادر غير جديرة بالثقة لحماية هاتفك من القرصنة ويمكن تثبيت إصدار APK من eFootball PES 2022 من خلال Google Play تمامًا مثل الإصدارات السابقة باتباع الخطوات البسيطة أدناه.
- مطلوب اتصال مباشر بالإنترنت ونوصي بالاتصال عبر شبكة Wi-Fi.
- ثم اضغط على أيقونة Google Play على الشاشة الرئيسية للهاتف.
- سنحتاج أيضًا إلى البحث عن مصطلح E-Football PES 2022 Mobile.
- ستظهر عدة نسخ يجب عليك اختيار الإصدار المقدم من Konami.
- إذا كان لديك الإصدار السابق 2021 فستظهر اللعبة مع زر تحديث على الجانب ولكن إذا لم يكن لديك ، فستظهر اللعبة كـ eFootball PES 2022.
متطلبات تشغيل eFootball PES 2022 APK
تسعى شركة Konami جاهدة لإفادة جميع عشاق اللعبة لأنه على عكس الشركات الأخرى مثل FIFA تنتج شركة Konami نسخًا عالية الجودة تعمل بمتوسط مواصفات الهاتف وهي فئة الألعاب الأكثر شيوعًا وتعمل لعبة E Football PES 2022 لنظام Android على ما يلي تحديد.
- يجب أن يحتوي الهاتف على 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. يمكن أن يعمل على 2 غيغابايت لكنه سيتوقف كثيرًا لذلك يفضل تشغيله على 4 جيجا بايت.
- يجب أن يحتوي الهاتف أيضًا على معالج متوسط وهو موصى به للهواتف المزودة بمعالجات Snapdragon بدءًا من الإصدار 2.
- يتم تثبيت eFootball PES 2022 APK على قرص صلب 4.5 جيجا بايت
- والذي ينقسم إلى 2 جيجا بايت بواسطة Google Play و 2.5 جيجا بايت عند إطلاق اللعبة ، ويتم تحديثه تلقائيًا.
- E-Football PES 2022 Mobile متوافق أيضًا مع Android 10 11 على الأقل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية تثبيت eFootball PES 2022 على أجهزة الهاتف ونظام Android الإصدار الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.