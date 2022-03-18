شروط تمويل سيارتك من إمكان وطرق طلب التمويل

شروط تمويل سيارتك من إمكان الميسر لجميع المواطنين، إن منصة إمكان أعلنت عن تمويل تأجيري للسيارات ميسر ينتهي بالتمليك، فإن المنصة تقدم تمويلات آخري ميسرة مثل تمويل إمكان الإضافي الميسر، كما أن تمويل سيارتك الميسر توجد به العديد من المزايا والخدمات المقدمة بعد البيع، فإن المنصة أوضحت أن هناك ثلاث طرق يمكن من خلالهم تقديم طلب للحصول علي التمويل الميسر، فيجب علي جميع متابعي موقع ثقفني الدخول عليه للاستفادة من تمويل تمويل سيارتك من إمكان، كما أن هناك حاسبة تمويلية لتمويل السيارات من المنصة، فبدون تحقق شروط أهلية التمويل في المتقدمين بالمملكة لا يمكن الحصول علي التمويل وامتلاك سيارة أحلامك.

شروط تمويل سيارتك من إمكان

إن تحقق شروط الأهلية في كل مواطن متقدم يمكنك من الاستفادة من التمويل، فإن شروط أهلية التمويل بالمنصة تكون كالتالي

المتقدم لابد من أن يمتلك هوية شخصية سارية وليس منتهية.

يكون المواطن لديه رخصة غير منتهية أي سارية للقيادة.

لابد من توافر لديه كلا من خطاب تعريف للراتب من العمل، وعنوان شخصي للمواطن.

يذهب إلي البنك ويطلب منهم الحصول علي كشف حساب لأخر ثلاث شهور.

يقدم المواطن تفاصيل كاملة عن المركبة منها سعر المركبة المرغوب فيها.

طرق الحصول علي التمويل

هناك ثلاث طرق أعلنت عنهم منصة إمكان يمكن من خلالهم الحصول علي التمويل، فتلك الطرق الثلاثة كالتالي:

الذهاب إلي أحد مقرات منصة إمكان ومقابلة أحد مستشارين البيع الموجودين سواء عند الوكلاء أو الموزعين للشركة. القيام بتقديم الطلب من خلال التواصل مع خدمة العملاء للمبيعات من خلال استخدام هذا الرقم 920011038. التقديم الإلكتروني من خلال الدخول علي رابط صفحة التمويل الرسمية لهذا التمويل التأجيري المنتهي بالتمليك.

خطوات التقديم الإلكتروني للتمويل