نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الكفيل في قرض العمل الحر في السعودية وكيفية التقديم علي القرض في المقال التالي
شروط الكفيل في قرض العمل الحر في السعودية وكيفية التقديم علي القرض ٬ التي حددها بنك التنمية الاجتماعية او ما كان يعرف قديما ببنك التسليف ، وتختلف شروط هذا القرض عن أنواع التمويل الأخرى التي يقدمها البنك ، لأن القرض قد يكون نقديًا أو عينيًا و هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال لمتابعين موقع ثقفني الكرام.
شروط الكفيل في قرض العمل الحر
يجب حضور ضامن من أجل الحصول على جميع القروض من بنك التنمية الاجتماعية ، باستثناء بعض الحالات. في قرض العمل الحر ، يجب أن يكون الضامن حاضرًا بشروط معينة. تكون شروط الضامن كما يلي:
- أن يكون الكفيل سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية.
- يجب ألا يكون للكفيل تعاملات مع البنك في نفس الوقت الذي يتم فيه تسجيله كضامن للعميل.
- تدقيق وتقديم ملف ائتمان الكفيل.
- انتظام الضامن في سداد القرض إذا حصل على قرض من البنك.
- توقيع الكفيل على فاتورة سداد القرض كاملة.
- يجب ألا يزيد عمر الكفيل عن 55 سنة وقت تقديم الطلب.
- أن يكون الكفيل موظفًا لدى جهة رسمية في المملكة العربية السعودية.
- إذا كان الكفيل عاملاً في شركة خاصة ، فيجب على الحكومة السعودية المساهمة فيها بأكثر من 50٪ من رأس المال.
- أن الضامن لا يزال يعمل ولديه القدرة المالية على سداد قيمة القرض.
- يجب أن يكون الكفيل هو صاحب العمل لمقدم طلب القرض.
- يمكن أن يكون الضامن رهنًا عقاريًا تساوي قيمته أو تزيد عن قيمة القرض.
طريقة التقديم على قرض العمل الحر
يمكنك التقدم بطلب للحصول على قرض العمل الحر باتباع الخطوات التالية:
- الدخول على صفحة قرض العمل الحر على موقع بنك التنمية الاجتماعية.
- اضغط على أيقونة التقديم الإلكتروني.
- قم بتسجيل الدخول من خلال بيانات بوابة الوصول الوطنية الموحدة ، وانقر على إضافة تطبيق جديد.
- اختر طلبًا للحصول على تمويل جديد ، واضغط على إرسال.
- انقر فوق تقديم أمام خيار الخدمات المتخصصة.
- اختر إقرارًا لقراءة التعهدات والموافقة عليها.
- اختر فرع البنك واستلم القرض منه.
- أدخل بيانات المستند المستقل.
- ثم أدخل معلومات القرض.
دفتر بيانات الكفيل أو الضامن في العمل.
اختر المقطع المناسب من قيم القرض واختر التقدم بطلب للحصول على الخدمة.
أدخل المستندات المطلوبة للحصول على قرض العمل الحر ، واضغط على حفظ.
اختر الموافقة على جميع الملفات.
احتفظ برقم طلب قرض العمل الحر للاستعلام عنه
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