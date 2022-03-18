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عمر شويل - جدة التسجيل في ريف للأسر المنتجة تقدم وزارة البيئة والمياه السعودية دعم ريف للأسرة العاملة في مجال الإنتاج الزراعي وصيد الأسماك وغيرها من المهن الأخرى. حيث يعتبر برنامج الدعم الريفي للأسر المنتجة أحد أهم الدعائم التي تقوم على العدالة بين جميع فئات المجتمع السعودي الحديث، حيث يقوم البرنامج بدعم صغار المزارعين والحرفيين للحصول على تمويل مالي يمكنهم من البدء في التميز في مجالاتهم. هنا سنقوم بتقديم طريقة التقديم في الدعم الريف للأسر المنتجة والشروط اللازمة للتسجيل.

التسجيل في ريف للأسر المنتجة

وتكون الأسر المنتجة هي المستفيد من دعم ريف وللتسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بدعم ريف وذلك من خلال بعض الخطوات التالية:

الدخول على المنصة الإلكترونية.

الضغط على أبدأ لطلب الدعم.

إنشاء حساب خاص على منصة ريف.

إدخال جميع البيانات الخاصة للمستخدم مثل ( الاسم / رقم الهوية الوطنية / العنوان / المنطقة / رقم الحساب البنكي ).

النقر على تسجيل الطلب.

بعد ذلك سوف يتم إرسال رسالة على الجوال الخاص بالرمز التأكيدي.

شروط التسجيل في دعم ريف

بعد التعرف على التسجيل في ريف للأسر المنتجة وللحصول على الدعم لابد من توافر بعض الشروط التالية:

أن يكون سعودي الجنسية.

هذا الدعم يقدم لأصحاب المهن الزراعية وصيد الأسماك والمهن الأخرى.

أن يكون عمر المتقدم للدعم أكثر من( 21 ) عاما ولا يعمل بأي وظيفة.

عدد البرامج للدعم المسموح بها للشخص المتقدم ( 3 ) برامج وأن يكون له حساب بنكي.

الدخل الشهري للمتقاعد لا يتجاوز (9000 ) ريال سعودي.

الدخل الشهري للذي يعمل ولم يبلغ سن التقاعد لا يتجاوز( 6000 ) ريال سعودي.

تقديم المستندات المطلوبة للحصول على دعم ريف.

تسجيل المتقدم للدعم على منصة ريف الإلكترونية.

أمتلاك الوثيقة الخاصة بالأعمال الحرة.

ما هي الأهداف من برنامج ريف

للبرنامج أهداف مهمة وعديدة ومن أهمها التالي:

زيادة عملية الإنتاج من المحاصيل الزراعية مما يجعل زيادة الاقتصاد.

تحسين البيئة الزراعية وتقديم الدعم لرفع المستوى لهم.

تقديم البرامج اللازمة لتطوير البيئة الزراعية وتحسين عملية الإنتاج.

الحصول على دعم ريف

وسوف يتم الرد عليك خلال شهرين من تقديم الطلب وتوافر بعض الشروط التالية:

أن يكون الحد الأقصى للدعم الشهري من الأسر المنتجة (4500 ) ريال سعودي.

أن يكون الحد الأقصى للدعم السنوي من الأسر المنتجة (54000 ) ريال سعودي.

كيفية التواصل مع دعم ريف

يمكن للمتقدم التواصل والاستعلام عن الطرق من خلال الخطوات التالية:

الدخول على منصة ريف الرسمية.

الدخول على حسابك على الموقع الإلكتروني.

الاتصال على الرقم الموحد ( 19930 ).

كيفية الاستعلام عن دعم ريف

للحصول على المساعدة والدعم من ريف والاستعلام من منصة ريف إلكترونيا من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع منصة ريف.

النقر على الخدمات.

ثم النقر على استعلام عن دعم ريف برقم الهوية الوطنية.

كتابة البيانات الخاصة بالمستخدم.

الضغط على بحث.

الاستعلام عن الدعم الذي تريد الحصول عليه.

أهم المجالات التي يتم دعمها من خلال ريف

مجالات المحاصيل الزراعية. دعم تربية المواشي. دعم الثروة الحيوانية. منتجات النحل والعسل. ومنتجات الثروة السمكية. منتجات الزراعة والفواكه بجميع أشكالها.

ونكون بذلك قد قمنا بشرح دعم ريف للأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية والمجالات التي يتم دعمها من البرنامج وطريقة الحصول على الدعم بطريقة إلكترونية والتسجيل في برامج ريف للأسر المنتجة وكيفية الاستعلام عن الدعم وشروط التسجيل وأهداف البرنامج والتواصل مع برنامج ريف للدعم.