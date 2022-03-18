نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشراً” موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي || مباراة مطاردة الصدارة أو تصحيح المسار في المقال التالي

عمر شويل - جدة قمة الجولة 25 الليلة عندما يحين موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، الهدف واحد وكل فريق يبحث عن الثلاث نقاط، الزعيم يحاول مطاردة العميد على الصدارة، بينما الراقي يحاول تصحيح المسار، فالفريق في وضع لا يتناسب مع أسم قلعة البطولات، اللقاء المرتقب الليلة يحتضنه ملعب الملز ملعب الهلال السعودي، وكان الفريقين قد تعادلا في الدور الأول بهدف لكل فريق الليلة التعادل لايفيد أي فريق، الفوز هو المفيد لكليهما لذا سوف نشهد صراع فوق أرضية الميدان من الجانبين.

الهلال يلعب لاستعادة الوصافة ولو مؤقتاً حتى يتمكن من الصدارة في الأسابيع الست الباقية، قبل اللقاء الهلال في المركز الثالث برصيد 46 نقطة من لعب 22 مباراة فقط، ومتبقي له مباراتين مؤجلتين بخلاف لقاء الليلة وفي حالة الفوز بهما سوف يتغير شكل ترتيب الدوري، أما الضيف الليلة فريق الأهلي فهو في المركز العاشر برصيد 28 نقطة من لعب 24 مباراة، ويبحث عن تحسين ترتيبه في الجدول بما يتناسب مع أسمه وتاريخه.

عداد تنازلي لموعد مباراة الهلال ضد الأهلي

موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري

تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز الهلال لا يعرف الخسارة، فمنذ قدومه والهلال في الطريق الصحيح في الدوري، وكذالك دياز يمتلك تاريخ ممتاز أمام الأهلي حيث لم يخسر المدرب الكبير أمام الراقي في 4 مباريات جمعته بالأهلي في ولايته الماضية، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في الدوري

تقابل الفريقين قبل هذا اللقاء في 27 مباراة في دوري المحترفين، حقق الهلال الفوز في 12 مباراة، بينما فاز الأهلي في أربع لقاءات فقط، وحسم التعادل نتيجة 10 مواجهات سابقة، زار الزعيم شباك الأهلي في 43 مناسبة، بينما سجل الأهلي 25 هدف في شباك الزعيم.

القناة الناقلة والمعلق

#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان | الاستديو التحليلي لمباراة #الهلال_الأهلي…

يأتيكم اليوم عند الساعة ( 8:05 م) #قنوات_SSC pic.twitter.com/av0jtxHk7M — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان |



الاستديو التحليلي لمباراة #الهلال_الأهلي…

يأتيكم اليوم عند الساعة ( 8:05 م) #قنوات_SSC pic.twitter.com/av0jtxHk7M — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2022

تنقل المباراة عبر شاشة قناة SSC HD 1 ويعلق عليها المعلق محمد الخامسي، كما تنقل المباراة على SSC SD 1 ويعلق عليها المعلق عبد الله الحربي.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 24 18 3 3 6 20:51 31 57 2 النصر 25 15 3 7 5 31:44 13 48 3 الهلال 22 13 7 2 8 21:43 22 46 4 الشباب 24 13 7 4 6 29:44 15 46 5 ضمك 25 12 6 7 5 34:34 0 42 6 الفتح 25 8 7 10 5 30:36 6 31 7 أبها 24 9 4 11 6 38:25 -13 31 8 الفيحاء 24 7 9 8 6 19:19 0 30 9 الرائد 24 8 5 11 6 35:29 -6 29 10 الأهلي 24 6 10 8 6 32:31 -1 28 11 الفيصلي 25 6 10 9 5 33:25 -8 28 12 الطائي 24 8 2 14 6 39:23 -16 26 13 التعاون 24 5 10 9 6 41:38 -3 25 14 الإتفاق 24 5 9 10 6 39:28 -11 24 15 الباطن 24 5 7 12 6 35:22 -13 22 16 الحزم 24 3 5 16 6 31:15 -16 14

التشكيل المتوقع للهلال ضد الأهلي