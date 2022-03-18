أوكرانيا تبحث مع الاتحاد الأوروبى حزمة خامسة من العقوبات على روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف كوليبا - فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" - أنه ناقش مع رئيس الدبلوماسية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، أن يستمر الضغط فى التصاعد طالما هناك حاجة إلى ذلك بغرض وقف ما وصفه بـ"الهمجية الروسية".

وأشار إلى أنهما تحدثا أيضًا من خلال الإجراءات لمد يد العون للاجئين الأوكرانيين الفارين إلى الاتحاد الأوروبى.

وكان الاتحاد الأوروبى، قد فرض حزمة رابعة من العقوبات على روسيا فى الـ 9 من شهر مارس الجارى، والتى تضمنت استهداف 160 فردًا روسيًا وسياسيًا وثلاثة بنوك بيلاروسية.