عاجل- روسيا: لدينا وثائق تثبت دعم البنتاجون للبحوث البيولوجية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف مندوب روسيا بمجلس الأمن، اليوم الجمعة، "أوكرانيا نفذت برنامجا بيولوجيا خطيرا فى منطقة تقع وسط أوروبا". كما شدد على أن " التجارب البيولوجية التى تجرى فى أوكرانيا تهدد سلامة روسيا والمنطقة بأسرها". وتناقش جلسة لمجلس الأمن الدولى، الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكدت الأمم المتحدة، استعدادها لأى تحقيقات بشأن استخدام الأسلحة البيولوجية.

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