المركزى اليمنى يحذر من فرض ميليشيا الحوثى عملة جديدة فى مناطق سيطرتها

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة (اليمن) الفضائية عن مصدر بالبنك قوله: "إن البنك المركزى فى صنعاء (الخاضع للسيطرة الحوثية) غير مخول منح التراخيص للنقود الإلكترونية، ويعد سلة غير شرعية.

وأوضح المصدر أن خدمة الريال الإلكترونى غير المقننة والخاضعة لسلطة غير شرعية، لا تختلف عن الحسابات المالية للشركات المصرفية التى تضارب بالعملة فى السوق السوداء دون سقوف مالية.

وأكد أن السلطات النقدية عجزت حتى اللحظة عن السيطرة على السوق الموازية، إذ تعمل محلات وشركات الصرافة فى عزلة خارج النظام المصرفى الرسمى.

وخلال الآونة الأخيرة، بدأت مليشيا الحوثى العمل بالريال الإلكترونى، فى عدد من القطاعات، وسط تحذيرات من أن هذه الخطوة ستعزز من انقسام السلطات المالية بين البنك المركزى فى صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، وبين البنك المركزى التابع للحكومة اليمنية فى عدن.