لاتفيا وإستونيا وليتوانيا تطرد دبلوماسيين روس من أراضيها

جدة - نرمين السيد - وقال رينكيفيتش - بحسب وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية -: "لاتفيا تطرد ثلاثة موظفين من السفارة الروسية على خلفية أنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسى"، مشيرًا إلى أن هذا القرار جرى الاتفاق عليه مع ليتوانيا وإستونيا.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإستونية، طرد ثلاثة دبلوماسيين روس، متهمة إياهم بتقويض أمن البلاد وممارسة البروباجندا ومخالفتهم معاهدة فيينا.
كما أعلنت وزارة الخارجية الليتوانية، فى وقت متزامن، طرد أربعة دبلوماسيين روس من السفارة الروسية لديها بتهمة ممارسة أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسى.
وتأتى هذه التطورات استمرارًا لسلسة العقوبات الغربية ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية فى أوكرانيا.
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