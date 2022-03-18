عاجل- أمريكا ترد على روسيا بشأن الأسلحة البيولوجية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أشارت مندوبة أمريكا بمجلس الأمن، خلال كلمتها بجلسة لمناقشة الأزمة الأوكرانية الروسية، اليوم الجمعة، إلى أن "روسيا لديها تاريخ موثق فى استخدام وتطوير الأسلحة البيولوجية".
أضافت المندوبة الأمريكية: "روسيا اتهمت بلدانًا أخرى بانتهاكات تنوى هى ارتكابها"، متابعة: "نعتقد أن روسيا تخطط لاستخدام مواد كيميائية أو بيولوجية ضد الشعب الأوكرانى".
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