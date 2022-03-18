الدفاع الدنماركية: مستعدون لإرسال جنود لمهمة حفظ السلام فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال بودسكوف - حسبما نقل "راديو بولندا" اليوم الجمعة- : "لدينا حضور قوى فى دول البلطيق بطائرات من طراز F16 وندير مقرًا هناك، ومستعدون للنظر فى أى رغبات". وكان رئيس الوزراء البولندى، ماتيوز موراوسكى، قد اقترح - خلال المحادثات التى عقدت وجهًا لوجه مع الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، بحضور رئيسى حكومتى جمورية التشيك، بيتر فيالا، وسلوفينيا، يانيز يانشا، يوم الثلاثاء الماضى - أن يرسل حلف شمال الأطلسى "ناتو" أو "هيئة دولية أوسع نطاقًا" مهمة حفظ سلام إلى أوكرانيا.

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