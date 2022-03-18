تأمين الإنزال بالنار.. فيديو لعملية روسية في مطار أوكراني

نشرت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، مقاطع فيديو تظهر لحظات إطلاق مروحيات هجومية النار على أهداف تحيط بمطار عسكري أوكراني.
وقالت الدفاع الروسية إن مروحيات حربية من طراز "كاموفكا- 52" أطلقت النيران على أهداف محيطة بمدرج المطار العسكري، لتأمين عملية الإنزال في المطار العسكري الأوكراني.
ويظهر الفيديو، الذي صوّر من داخل قمرة القيادة، لحظات إطلاق المروحيات نيران رشاشاتها على أرض المطار، ووضعت دائرة حمراء على ما بدا أنها أهداف مموهة في المطار.
وذكرت أن مروحيات أخرى من طراز "ميل مي- 24" شاركت في الهجوم.
وأضافت ان هذه المروحيات دمرت مواقع إطلاق النار الخاصة بمنظومة الدفاع الجوي المحمول، وآليات هذه المنظومة بالإضافة إلى مركبات عسكرية.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن المروحية التي قادت الهجوم على المطار تعرضت لنيران الدفاع الجوي، لكن ذلك لم يمنع قائدها من التغطية على بقية مروحيات المجموعة عن طريق جذب النيران لطائراته بعيدا عن طائرات زملائه.
وقالت إن المروحية الرائدة تعرضت لإطلاق النار 18 مرة من الأرض.
وفي النهاية، نفذ الطاقم عملية إنزال اضطراري ونظم دفاعا في المنطقة حتى وصول المجموعة الهجومية الثانية.
ولم تسجل إصابات بين أفراد القوة المحمولة جوا التي هبطت في المطار.
ولم تذكر وزارة الدفاع الروسية اسم المطار ولا متى نفذت العملية، مكتفية بالقول إنها نفذت إنزالا تكتيكا في أحد المطارات العسكرية الأوكرانية.
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