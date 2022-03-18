قرض شخصي بدون وظيفة 300 ألف ريال سعودي والسداد بعد عام كامل من الحصول علي القرض

هذا النوع من القروض الأكثر استخداماً بالنسبة لمعظم العملاء، حيث إنها طريقة يتم بها تمويل كافة الاحتياجات الفردية ومنها السفر، المولود الجديد أو الجواز ومنها الكثير، فقد يوجد الكثير من البنوك التي تقوم بتقديم قروض لكل الأفراد الغير عاملين، والذين لا يتقاضون مرتب شهري، وتمكن هذه البنوك الأفراد من سحب القرض بالهوية الوطنية للشخص، حيث أن هذه القرض فرصة ذهبية لمعظم الشباب، وتمكنهم من فتح مشروع ملك لهم، وتكون مصدر رزق لا ينقطع.

الأوراق اللازمة للحصول على القرض

هناك مجموعة من الأوراق والخطوات التي يقوم بها الفرد الذي يرغب في الحصول علي قرض بدون وظيفة، ومن هذه الخطوات ما يلي:

يقوم الشخص بتقديم صورة من هويته الشخصية، حتى يكون هناك بعض الثقة.

عليه ملئ الفورم الخاصة بهذا القرض، بكافة البيانات الخاصة به.

يقوم بتقديم صورة خاصة بشهادة المؤهل الخاصة به.

يقوم بتقديم صورة خاصة بالسجل التجاري الخاص به وكذلك بطاقة ضريبية وذلك حتى يتأكد البنك من شعبه للبدء في مشروع ما.

أن يقوم الشخص الراغب في الحصول علي هذا الإعفاء بتقديم عقد خاص بالإيجار الخاص بالمكان الذي سوف يتم تنفيذ المشروع عليه.

تقديم شئ يشبه دراسة جدوى لهذا المشروع الذي يرغب في القيام به مستخدما هذا القرض، ويقوم بتوضيح كافة المعلومات الخاصة بهذا المشروع.

شروط الحصول على قرض بدون وظيفة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأفراد المتقدمين على قرض بدون وظيفة،ومن هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن يكون عمر الشخص المتقدم بهذا الطلب يزيد عن 21 سنة، وأن يقل على 65 سنة. لديه دراسة جدوى خاصة بمشرعه. أن يجيد هذا الشخص الكتابة وكذلك القراءة، وأن يقوم بتقديم الضمان الخاص بذلك. هناك مجموعة من المؤسسات التي تقوم بتقديم هذا النوع من الوظائف، نظرا للإقبال الشديد عليه من قبل العديد من العملاء.

التقديم للحصول علي قرض بدون وظيفة

من أهم البنوك التي تقدم تلك الخدمة بنك التنمية الإجتماعية، حيث يمكنك الآن التوجه الي الموقع الرسمي وطلب خدمة قرض بدون وظيفة أو الاتصال علي رقم 920008002 للاستفسار.