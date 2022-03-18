نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار التمور وياميش رمضان 2022/1442 وباقي السلع بالعثيم السعودية تخفيضات لا تفوتها في المقال التالي
تتميز أسواق العثيم بعرض ماهو جديد من منتجات وبأسعار مخفضة وتعتبر من أشهر الأسواق في المملكة العربية السعودية التي تقدم عروض وتخفيضات بشكل دائم، ونحن على أبواب شهر الخير شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات فأكثر ما يشغل بال المواطنين بالسعودية هو معرفة أخر العروض والتخفيضات المتوفرة على المنتجات الرمضانية.
عروض العثيم على التمور والياميش وباقي المنتجات 1442/2022
وتتقدم أسواق العثيم بعرض المنتجات الرمضانية بمختلف أنواعها والخامات فائقة الجودة مع إحتفاظ أسواق العثيم بارخص الأسعار لتلك المنتجات، والتمور والياميش هم أكثر ما يبحث المستهلك عن العروض عليهم في تلك الفترة، ولذلك سوف نقدم لحضراتكم في هذا المقال أسعار الياميش والتمور بأسواق العثيم السعودية ومتوفرة في شتى الفروع بالمملكة، فتابعونا لمعرفة التفاصيل.
أسعار وعروض العثيم على التمور والياميش
- يتوفر الزبيب بأسواق العثيم بلونه الأصفر الفاتح وصافي وخالي تماماً من الرمال والأتربة والشوائب متوفر فقط بسعر 14 ريال سعودي للكيلو جرام.
- يتوفر جوز الهند المبشور بودرة فاخر وطازج بسعر 14 ريال سعودي للكيلو الواحد.
- يتوفر ألواح قمر الدين مصنع السعيد وزن اللوح الواحد 400 جرام بسعر 7.25 ريال سعودي.
- متوفر أيضاً تين مجفف بوزن 200 جرام للعبوة متوفر بسعر 5.50 ريال سعودي.
- يتوفر لوز نقي محمص عالي الجودة بسعر 31 ريال سعودي للكيلو الواحد.
- كما يتوفر المشمش المجفف والبرقوق المجفف بأسعار متفاوتة وفي متناول الجميع.
أسعار التمور بأسواق العثيم السعودية
- يتوفر تمر أمل الخير خضري فاخر وزن العبوة تسعمائة جرام بسعر 12 ريال سعودي للعلبة الواحدة.
- يتوفر تمر أمل الخير سكري فاخر العبوة كيلو جرام كاملة فقط بسعر 8.50 ريال سعودي.
- يتوفر تمر إنتاج النخيل خلاص القصيم مكنوز العبوة كيلو جرام بسعر 11 ريال سعودي.
- يتوفر عبوات تمر تمارا سكري وزن العبوة كيلو جرام كامل متوفر بسعر 15 ريال سعودي للعبوة الواحدة بكافة الفروع.
- يوجد داخل العرض تمر تمارا سكري رطب عبوة دائرية الشكل وزن كيلو جرام متوفرة بسعر 13 ريال سعودي للعبوة الواحدة.
- تمر إنتاج النخيل سكري رطب متوفر بالعثيم بسعر 13 ريال سعودي للعبوة الواحدة وزن كيلو جرام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار التمور وياميش رمضان 2022/1442 وباقي السلع بالعثيم السعودية تخفيضات لا تفوتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.