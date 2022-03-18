أسعار التمور وياميش رمضان 2022/1442 وباقي السلع بالعثيم السعودية تخفيضات لا تفوتها

تتميز أسواق العثيم بعرض ماهو جديد من منتجات وبأسعار مخفضة وتعتبر من أشهر الأسواق في المملكة العربية السعودية التي تقدم عروض وتخفيضات بشكل دائم، ونحن على أبواب شهر الخير شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات فأكثر ما يشغل بال المواطنين بالسعودية هو معرفة أخر العروض والتخفيضات المتوفرة على المنتجات الرمضانية.

عروض العثيم على التمور والياميش وباقي المنتجات 1442/2022

وتتقدم أسواق العثيم بعرض المنتجات الرمضانية بمختلف أنواعها والخامات فائقة الجودة مع إحتفاظ أسواق العثيم بارخص الأسعار لتلك المنتجات، والتمور والياميش هم أكثر ما يبحث المستهلك عن العروض عليهم في تلك الفترة، ولذلك سوف نقدم لحضراتكم في هذا المقال أسعار الياميش والتمور بأسواق العثيم السعودية ومتوفرة في شتى الفروع بالمملكة، فتابعونا لمعرفة التفاصيل.

أسعار وعروض العثيم على التمور والياميش

يتوفر الزبيب بأسواق العثيم بلونه الأصفر الفاتح وصافي وخالي تماماً من الرمال والأتربة والشوائب متوفر فقط بسعر 14 ريال سعودي للكيلو جرام. يتوفر جوز الهند المبشور بودرة فاخر وطازج بسعر 14 ريال سعودي للكيلو الواحد. يتوفر ألواح قمر الدين مصنع السعيد وزن اللوح الواحد 400 جرام بسعر 7.25 ريال سعودي. متوفر أيضاً تين مجفف بوزن 200 جرام للعبوة متوفر بسعر 5.50 ريال سعودي. يتوفر لوز نقي محمص عالي الجودة بسعر 31 ريال سعودي للكيلو الواحد. كما يتوفر المشمش المجفف والبرقوق المجفف بأسعار متفاوتة وفي متناول الجميع.

أسعار التمور بأسواق العثيم السعودية