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هاتف HONOR X8 هو جهاز جديد من هونر الصينية بمزايا خرافية وسعر جذاب في المملكة العربية، وتتبارى جميع الشركات التي تنتج الهواتف الذكية حاليا على الحصول على نصيب الأسد من المبيعات عبر تقديم أفضل قيمة مقابل سعر، وتقدم شركة هونر المُنتجة لهاتف هونر إكس 8 تجربة في هاتفها الجديد تستحق الاهتمام بإمكانيات قوية قياسا بالسعر الذي يأتي الجهاز به. سعر HONOR X8 بالسعودية والمواصفات الكاملة.. وحش 2022 بسعر جذاب 1000 ريال سعودي هو السعر المتوقع في المملكة العربية السعودية.

وفي الوقت نفسه سعر الهاتف المتوقع في مصر سيكون 4500 جنيه. موعد طرح HONOR إكس 8 في السعودية من المقرر أن يتم طرح الهاتف الجديد بالأسواق السعودية في شهر إبريل القادم من العام الجاري 2022. مواصفات عملاق هونر الجديد وحش 2022 المنتظر هونر إكس 8 يدعم إمكانية وضع خطين بأصغر حجم وهو حجم النانو.

وفي الوقت نفسه الكاميرا الأمامية هي كاميرا قوية بدقة 16 ميجا بكسل.

كذلك الكاميرا الرئيسية هي كاميرا من 4 عدسات بدقة 64+5+2 ميجا بكسل.

معالج الهاتف وهو أبرز المزايا التي تجعل من الهاتف اختيار لا يقاوم، من نوع سناب دراجون 680.

الهاتف الجبار يأتي بذاكرة عشوائية بقدرة 6 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بطاقة 128 جيجا.

الجهاز بالرغم من المزايا الجبارة التي يضمها إلا أنه لا يدعم إضافة كارت ميموري وهي العيب الوحيد تقريبا بالهاتف.

الشاشة بمساحة 6.7 وهي شاشة كبيرة بدقة عالية ما يجعلها ميزة جبارة في الهاتف القوي. أبرز مزايا الهاتف القوي من هونر الصينية عملاقة الهواتف المحمولة وزن الهاتف هو 177 وهو وزن يمكن صاحب الجهاز من استعماله بيد واحدة

جودة الشاشة 1080 في 2388 وهي جودة جبارة بالنسبة لمحبي استعمال الهواتف في الألعاب أو في مشاهدة الوسائط.

فتحة عدسة كاميرا السلفي لا تكاد تكون ظاهرة من دقة مساحتها وبالرغم هذه الدقة في المساحة لم تتأثر قوة التصوير لديها.

وفي الوقت نفسه يمكن استعمال في القيام بالتقاط الفيديو بدقة خرافية وهي فل إتش دي 1080 ميجا بكسل.

بطارية الهاتف بطارية قوية بمساحة 4000 مللي أمبير وهي تدعم الشحن السريع.

الهاتف يدعم البصمة وهي بصمة ليست في الشاشة ولا من الخلف وإنما في زر فتح الشاشة وقفلها. عمر شويل - جدة سعر HONOR X8 بالسعودية والمواصفات الكاملة.. وحش 2022 بسعر جذاب - ثقفني

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