خطوات استعادة المبالغ الزائدة من بنك التنمية الاجتماعية

استعادة المبالغ الزائدة من بنك التنمية الاجتماعية، أتاح لك بنك التسليف القدرة على استعادة المبالغ الزائدة إلكترونيا، وبخطوات بسيطة سوف تحصل على جميع المبالغ التابعة لك وفي أقل وقت بعد التأكد من هويتك، برسوم مجانية ومتاح تلك الخدمة لجميع المواطنين والمواطنات، فالمعروف عن بنك التنمية الاجتماعية أنه من أفضل البنوك الذي يوفر قرض يصل إلى 60 ألف ريال حتى يستطيع المواطن أن يقم بالسداد بدون قلق من المبالغ الزائدة ولا تراكم الديون عليه، كما أنه يتيح له اختيار المبلغ الشهري الذي يستطيع أن يقم بسداده للقرض الذي قد حصل عليه، وذلك لأنه يهتم بالمواطن وبناء مستقبل باهر يدعو إلى التقدم والرقي في المجتمع والتنمية الاقتصادية.

ماهي قروض التمويل الاجتماعي

بنك التنمية الاجتماعية له عدة قروض منها قرض الزواج وهو قرض بمبلغ 60 ألف ريال لمن يرغب بالزواج للمرة الأولى، الاستعلام عن الأقساط المتبقية، ويجب أن يتم تقديم وثيقة عقد الزواج والتي لا يمر عليها أكثر من عامان هجري، وقرض الترميم بنفس المبلغ بهدف ترميم المنازل التي تحتاج إلى ذلك، وتمويل الأسرة ويكون له شروط أيضاً ومتطلبات، ومتاح التمويل للموظفين والمتقاعدين، كما أنه يعطي للنساء قرض كنف بمبلغ 30 ألف ريال وهذا يهدف إلى فئات معينة من النساء المطلقات والأرامل وذلك بسداد أقساط شهرية بسيطة مناسبة لهم، التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية، وقرض آهل وهذا القرض متاح للرجال والنساء أيضا موظفات وربات منزل بمبلغ 60 ألف ولكن يجب أن يكن قد حصل المتقدم على قرض الترميم أو الأسرة أو كنف حتى يحصل على هذا كقرض ثاني له لمتابعة حياته.

خطوات استعادة المبالغ الزائدة

يوفر لك بنك التنمية الاجتماعية من خلال الخدمات الإلكترونية خدمة هامة لجميع المواطنين وهي خدمة استعادة المبالغ الزائدة، والتي سوف تتيح لك أن تحصل على المبالغ الزائدة من خلال التوجه إلى الرابط الخاص بخدمة استعادة المبالغ الزائدة، ودون مراجعة البنك، فقط سوف تقم بالدخول بحسابك الخاص بكتابة الاسم ورقم السري في البيانات المطلوبة إذا كنت من أحد عملاء بنك التنمية الاجتماعية، والذي سوف يدخلك على صفحة إلكترونية لخدماتك الإلكترونية ومنها اختيار خدمة استعادة المبالغ الزائدة وسوف يتم تحويل المبالغ في حسابك سريعا.