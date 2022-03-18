نتائج القبول الموازي 2022/2021 الآن على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني

نتائج القبول الموازي 2021/2022 واحدة من النتائج التي شهدت ارتفاع كبير فى مؤشرات البحث على جوجل بعد ان تم الاعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية مؤخراً فى جميع التخصصات والأقسام التي جاءت أمام الطلاب، لذا ومن خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز نستعرض نتابع مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

نتائج القبول الموازي 2022/2021

شهد بشكل مؤخرا حالة من الترقب حول نتائج القبول الموازي التي تشغل عدد كبير من الطلاب والسادة أولياء الأمور حيث يتسائل العديد من الطلاب حول تلك النتائج للاستفسار عليها واستخراجها بعد ان أعلنت عليها رسمياً وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية التي أكدت على امكانية إعلانها اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على إطار محاولات وزارة التربية والتعليم العراقية لتقليل مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد باكبر شكل ممكن وذلك من خلال اللجوء الى المواقع التعليمية للإعلان عن نتائج الطلاب اون لاين على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نستعرض نتابع مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعدما تم التأكيد على ان تلك النتائج اصبحت الآن متاحة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة خدمات إلكترونية

البدء فى اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بواسطة إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة

شروط القبول الموازي في العراق

يجب أن يحصل الطالب على نسبة لا تقل عن 3 درجات وأعلى من ذلك على الحد الأدنى حتى يتمكن من أن يلتحق بالكليات والجامعات التي تتعلق بالمجموعة الطبية.

إلى جانب أهمية أن يحصل الطالب على مجموعة بنسبة 4 درجات من درجات الحد الأدنى، حتى أن يتم قبوله بالجامعات الهندسية.

ولا تقل نسبة المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات للحد الأدنى، من أجل الالتحاق في جامعات العلوم على مستوى كافة الجامعات العراقية.

أما بالنسبة لباقي الكليات والمعاهد في العراق قامت الوزارة بتحديد أن لا يقل نسبة درجات الطالب عن 6 حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية