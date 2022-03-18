تمويل تأجير سيارة بدون مقدم ولا كفيل بالتقسيط المرن حتى 5 سنوات وتأمين شامل

تمويل تأجير سيارة بدون مقدم ولا كفيل من بنك البلاد ضمن البرامج المتاحة لديه التي توفر على العملاء سهولة الحصول على ما يرغبون سواء المال أو المركبات من خلال التعامل مع البنك وهو يعد من البنوك المضمونة المعتمدة من البنك المركزي السعودي بموجب القرار الملكي عام 2004م، ومن هنا بدأ في التطور ومواكبة التكنولوجيا إلى الوقت الحالي يعمل بنك البلاد بتكنولوجيا رقمية ضمن الإستراتيجية الموضوعة لاستكمال رؤية المملكة عام 2030م، علاوة على ذلك يصنف بنك البلاد من أفضل بنوك التمويل في السعودية بالإضافة إلى الخدمات المصرفية وحسن التعامل والمساعدة من خلال فريق خدمة العملاء المميزون في الرد بسرعة عبر قنوات التواصل المذكورة أسفل.

مزايا التمويل التأجيري للسيارات بنك البلاد

متوافق مع أحكام الدين الإسلامي.

تأمين شامل على السيارة.

تمويل سيارة بدون مقدم ولا كفيل.

إمكانية التنازل عن المركبة لعميل آخر.

فترات سداد مرنة حتى 5 سنوات.

متاح تأجير السيارة بدون تحويل الراتب أو بتحويل الراتب.

مبلغ مرتفع يصل إلى قرض 500 ألف ريال سعودي.

إمكانية تمويل المتقاعدين حتى عمر الـ75 عاماً (وقت آخر دفعة في القسط).

متاح تأجير ثلاثة سيارات.

إمكانية السفر خارج السعودية وحرية اختيار مفروضين للقيادة.

نسبة استقطاع تصل حتى 65%.

القرض متاح للسعوديين والمقيمين بالمملكة.

شروط تمويل تأجير سيارة بدون مقدم ولا كفيل

لا يقل العمر عن 18 سنة وحتى 65 عام وقت سداد آخر دفعة في القرض. أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى القطاعات حكومي أو خاص من الجهات المعتمدة. بالنسبة للمتقاعدين فالعمر لا يتجاوز العمر عن 70 سنة. يجب فتح حساب جاري في بنك البلاد. توجد رسوم إدارية بنسبة 15 فقط من إجمالي القرض أن لا تتجاوز 5000 ريال سعودي.

كيفية طلب تمويل تأجير سيارة بدون مقدم ولا كفيل

عبر الموقع الإلكتروني بنك البلاد أو قنوات التواصل عبر الهاتف على رقم 8001230000 ومن خارج السعودية على رقم +966620001002.

المستندات المطلوبة لتمويل تأجير سيارة للعملاء المحولين رواتبهم على البنك

بطاقة الهوية الوطنية /الإقامة سارية.

رخصة قيادة سعودية سارية.

تعريف الراتب + خطاب تحويل الراتب.

عرض سعر للسيارة.

تعبئة نموذج تأجير سيارة بالتقسيط.

تعبئة نموذج الإفصاح عن الالتزامات الشهرية.

المستندات المطلوبة للعملاء الغير محولين رواتبهم على بنك البلاد