رابط الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام pdf برقم الامتحاني

نتائج القبول الموازي، ارتفع البحث مؤخراً فى الساعات الماضية تزامناً مع التصريحات القادمة من وزارة التعليم والتى افادت بـ قرب اتاحة نتائج القبول الموازي التى تؤهل الطلاب للانضمام الى عدد من الكليات التى يرغبون فى الانضمام اليها لكن يشترط ان يتناسب مجموعهم مع معدلات القبول بها، لذا فى الفقرات التالية نطلعكم على موعد كشف الستار عن نتائج القبول الموازي كذلك كيفية الوصول اليها.

الكشف عن نتائج القبول الموازي بالعراق

يترقب الطلاب منذ فترة الاطلاع على نتائج القبول الموازي وانشغل الطلاب بمحاولة الوصول لاى معلومات تخص نتائج القبول الموازي بالعراق حتى ان تساؤلات الطلاب وصلت الى التعليم وكان ينبغي الخروج بتصريحات تخفف من قلق الطلاب، وبالفعل اقبلت التعليم بالرد على استفسارات الطلاب اولاً حول موعد الكشف عن نتائج القبول الموازي و صرحت ان النتائج هذه الايام يتم مراجعتها، وثانياً اصدرت التعليم تأكيداً على ان نتائج القبول الموازي ستكون مرئية الكترونياً اى يستطع الطلاب الاطلاع عليها بيسر، تأتي هذه الخطوة فى ظل محاولة كافة الوزارات العراقية ومن بينهم التعليم للخروج من ازمة كورونا بأقل الخسائر الممكنة وذلك من خلال اللجوء للخدمات الالكترونية التى تحد من التزاحم الذي قد يؤدي لانتشار الاصابة بكورونا بين المواطنين.

خطوات الوصول لنتائج القبول الموازي

عقب التأكيد الوارد من الوزارة بشأن نتائج القبول الموازي انها ستكون متاحة الكترونياً وضحت انها سيتم تنزيلها فور الانتهاء من مراجعتها على موقع الوزارة، لذا على من يريد النظر لـ نتائج القبول الموازي عليه تنفيذ تلك الخطوات:-

اولاً يجب الوصول لـ موقع الوزارة

اختر “خدمات الكترونية”.

ثم نتائج القبول الموازي.

اختر المحافظة التابعة لك.

اكتب رقمك الامتحاني.

فى الاخير اضغط ” عرض النتائج” كى تظهر لك اذا تم الانتهاء من انزالها.

شروط القبول الموازي بالعراق