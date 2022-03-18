عاجل- الإبادة الجماعية.. بوتين يتحدث عن العملية العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، خلال كلمة له بمناسبة ذكرى ضم شبه جزيرة القرم، وفقا لما ذكرته "إكستر نيوز"، إن هدف العملية الروسية فى أوكرانيا وضع حد للإبادة الجماعية بحق سكان دونباس، والحماية من "النازيين الجدد".

وأشار بوتين إلى أن أهالي القرم فعلوا الصواب عندما رفضوا النازيين الجدد.