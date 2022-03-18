وزير الخارجية الروسى: زيلينسكى يعول على دفع أمريكا إلى مواجهة أكبر مع موسكو

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، خلال مقابلة صحفية مع قناة "آر تى"، اليوم الجمعة: "أن زيلينسكى يدرك أيضاً أن هناك سياسيين أقل تحملاً للمسؤولية فى الولايات المتحدة يغذون اللوبى الأوكرانى ويسترشدون بمشاعر الكراهية لروسيا"، مشيرا إلى أن هؤلاء يتبنون بشكل دورى قرارات تدين وتهدد موسكو.

وتابع وزير الخارجية الروسى: "أعتقد أن زيلينسكى يعول على هؤلاء لدفع الرئيس بايدن نحو نهج أكثر تصادمية مع روسيا".