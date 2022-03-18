هجوم روسي على كييف.. وكشف عدد ضحايا العاصمة منذ بدء الحرب

كثفت القوات الروسية هجومها على المدن الأوكرانية، الجمعة، بضربات صاروخية جديدة على العاصمة كييف وضواحي مدينة لفيف غربا.

وأصابت قذائف في الصباح الباكر مبنى سكنيا في حي بوديل بكييف، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن شخص واحد، وفقا لخدمات الطوارئ، التي قالت إنه تم إجلاء 98 شخصا من المبنى. وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن 19 أصيبوا في القصف.

وفي خاركيف، اندلع حريق هائل في سوق محلي بعد قصف الخميس. وقالت خدمات الطوارئ إن أحد رجال الإطفاء قتل وأصيب آخر في قصف جديد وقع بينما كان عمال الطوارئ يكافحون الحريق.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تحققت من 43 هجوما على مستشفيات ومنشآت صحية، والتي أسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة 34 آخرين.

وكشفت سلطات مدينة كييف، الجمعة، عن عدد المتأثرين بالهجمات الروسية، حيث قالت إن 222 شخصا قتلوا في العاصمة الأوكرانية منذ بدء الهجوم الروسي، بينهم 60 مدنيا وأربعة أطفال.

وقالت إدارة كييف في بيان إن 889 آخرين أصيبوا بجروح، بينهم 241 مدنيا.