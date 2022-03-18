موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر رمضان و كيفية الاستعلام عن موعد الصرف لهذا الشهر

موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر رمضان دائما تتجه جهود حكومة المملكة العربية السعودية بالحفاظ على مواطنها بتقديم شتى الطرق لتوفير الخدمات الحياتية اللازمة لحمايتهم بغرض توفير سبل السعادة والراحة و ضمان استقرار مواطنيها حيث تساعد الفئات الفقيرة من ذوي الدخل المتدني أو المعدوم تحت نظام يسمى بالضمان الاجتماعي حيث نرى هذه الفئة من المواطنين المستفيدين مع بداية شهر رمضان يتسألون عن موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر الكريم من أجل شراء مستلزمات واحتياجات شهر رمضان.

موعد صرف الضمان الاجتماعي في لشهر رمضان

يحصل المستفيد على راتب الضمان الاجتماعي من تتوافر فيه كل شروط استحقاق الدعم التي قد وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية وذلك بتحديد راتب الضمان حسب عدد أفراد الأسرة و تقوم الوزارة بإيقاف صرف الدعم الشهري للمعاش و اذ خالفت بيانات المستفيد الشروط والضوابط المطلوبة للاستحقاق من قبل الوزارة سواء أن كانت هذه البيانات المقدمة عن المستفيد أو الأسرة غير صحيحة أو في حالة عدم تحديث البيانات الشخصية التي تقوم الوزارة بالتنبيه على المستفيدين بالتحديث في مدة أقصاها 30 يوما. والجدير بالذكر أن جهود المملكة مستمره لمواطنيها من خلال الخدمات العديدة والمتنوعة في أطار المحافظة على التكافل والضمان الاجتماعي بين مواطنيها وأيضا حرصا منها على استقرار و تقدم البلاد إذا قامت بتحديد موعد صرف مستحقات الضمان الاجتماعي للفئات المستفيدة في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لتوفير احتياجاتهم المادية وللعلم بانه سبق وحدت مؤسسة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الموارد البشرية موعد ثابت شهريا يصرف فيه مستحقات معاش الضمان للمستفيدين في المملكة والمحدد له دائما تاريخ اخر أو أول يوم من كل شهر هجري واذا تصادف هذا اليوم عطلة رسمية يقدم يوما ويؤخر يوما.

كيفية الاستعلام عن موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر رمضان

يعد رابط الاستعلام عن موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر رمضان من أهم الروابط التي يتسال عنها الكثير من المستفيدين من الضمان حتى يمكنهم الاستعلام عن موعد صرف مستحقاتهم في الضمان الاجتماعي بالمملكة من خلال الخطوات الأتية: