كم باقي على رمضان ؟ موعد استطلاع هلال رمضان 1443 في السعودية

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عمر شويل - جدة كم باقي على رمضان ؟ سؤال يتردد ليس من بداية شهر شعبان فحسب بل ربما على مدار العام، فبعد أن يودع المسلمون شهر رمضان كل عام يترقبون عودته مجددًا. وقبل الشهر الكريم يبدأ الكثير من المسلمين في البحث عن تهنئة رمضان المناسبة ويبدئون في تبادل التهاني وعبارات التهنئة. كما يخلص المسلمون في الدعاء مرددين : اللهم بلغنا رمضان. وهذا أكبر دليل على تطلع المسلمين إلى شهر الصوم لما فيه من خير وبركة ونفحات ربانية.

طريقة تحديد بداية رمضان

هناك طريقتان يتم بهما تحديد بداية شهر رمضان وغيره من الشهور العربية. الطريقة الأولى هي الحسابات الفلكية وهي دقيقة بنسبة تبلغ 99 % ويعتمد عليها معظم البلدان العربية. والطريقة الثانية هي الرؤية الشرعية للهلال وهي مطبقة في السعودية بشكل رئيس وغيرها من الدول العربية والإسلامية.وتعتمد السعودية على مبدأ الرؤية الشرعية للهلال كمؤشر على دخول رمضان مصداقًا للحديث النبوي الشريف: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ويتم رصد الهلال بالعين المجردة أو بواسطة التلسكوب الفضائي.

كم باقي على رمضان 1443 ؟

وفقًا للحسابات الفلكية فإن غرة رمضان 1443 ستكون يوم السبت 2 أبريل 2022 . أما أول أيام عيد الفطر المبارك 1443 سيكون يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022. وبحسب الحسابات الفلكية أيضا فإن شهر رمضان سيكون كاملًا هذا العام 30 يومًا إن شاء الله. وغالبًا ما تتفق الحسابات الفلكية مع الرؤية الشرعية . لكن في بعض الأوقات يحدث اختلاف ويتم الإعلان عن دخول رمضان في السعودية عن طريق بيان من المحكمة العليا.

استطلاع هلال رمضان 1443 في السعودية

كما هو المعتاد في كل عام، تطلب المحكمة العليا في السعودية من عموم المواطنين والمختصين بالمشاركة في رصد هلال رمضان وتسجيل شهادتهم في أقرب محكمة حال تمكنهم من رؤية الهلال. ويتم استطلاع هلال شهر رمضان في السعودية يوم 29 شعبان من كل عام. وفي حالة رصد هلال رمضان يتم صدور بيان حول موعد بداية رمضان. وفي حالة عدم رصد الهلال يتم استكمال شعبان 30 يومًا. بالتالي فإن الإجابة على سؤال كم باقي على رمضان تظل محل انتظار حتى يتم الإعلان رسميًا عن رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

فضل شهر رمضان

وفضل شهر رمضان عظيم مقارنة بسائر الشهور العربية لأن به ليلة القدر التي قال عنها الله سبحانه وتعالى : ليلة القدر خير من ألف شهر. كما يسن فيه صلاة التهجد وصلاة التراويح والاعتكاف وغيرها من الأعمال الصالحة. كما يستحب في رمضان التصدق على الفقراء والمحتاجين وعدم التباهي بموائد الطعام والشراب كما أن من أعظم الأعمال إفطار الصائم.